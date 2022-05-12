Antalya’da ‘Dünya Müzikleri Konseri’

Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Çok Sesli Gençlik Korosu ‘Dünya Müzikleri Konseri’ gerçekleştirdi. Dünyanın farklı ülkelerinden koro müziği örneklerinin seslendirildiği konser beğeniyle izlendi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı’na bağlı İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı ile Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi işbirliğiyle düzenlenen Çok Sesli Gençlik Korosu ‘Dünya Müzikleri’ konseri, Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Konsere Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, çok sayıda öğrenci ve sanatsever katıldı.

“Müzik evrensel bir dil”

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Nazlı Ünlüsoy Aybaş yönetiminde düzenlenen konserde dünyanın farklı ülkelerinden koro müziği örnekleri seslendirildi. Müziğin evrensel bir dil olduğuna vurgu yapılan ‘Dünya Müzikleri Konseri’ ile dünyanın farklı kültürel ve müzikal yapıları sanatseverlerle tanıştırıldı. Konserde Türkiye, Sırbistan, Kanada, Macaristan, İspanya Bask bölgesi, Bulgaristan, Estonya, Güney Afrika toplumlarının çok sesli koro eserleri müzikseverlerle buluştu.

“Çiçek takdim edildi”

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, konser sonrasında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem ve Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Öğrencisi Koro Şefi Nazlı Ünlüsoy Aybaş’a çiçek takdim etti.