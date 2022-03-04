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Antalya’da deprem anı ve tahliye tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 81 ildeki tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı Antalya’da da gerçekleştirildi. Vali Yazıcı; “Deprem değil, binalar öldürüyor bu yüzden deprem olmadan önce alınabilecek önlemler daha hayati bir yer tutuyor.” dedi.

ANTALYA 04.03.2022, 15:45
Antalya’da deprem anı ve tahliye tatbikatı

2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında 81 ildeki tüm okullarda eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı ve Tahliye Tatbikatı Antalya’da da gerçekleştirildi. Vali Yazıcı; “Deprem değil, binalar öldürüyor bu yüzden deprem olmadan önce alınabilecek önlemler daha hayati bir yer tutuyor.” dedi.

Tatbikatta Vali Yazıcı, protokol üyeleri ve öğrenciler saat 11.30’da deprem sireninin çalmasıyla birlikte önce sınıfta ’çök-kapan-tutun’ şeklinde elleriyle başlarını korumaya aldı, ardından ikinci sirenin çalmasıyla başlarını koruyarak sınıflardan okul bahçesindeki toplanma alanına tahliye edildiler.

Tatbikattın yapılacağı Gülgün-Nihat Ömür Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileriyle bir araya gelen Vali Yazıcı öğrencilerle sohbet havasında deprem öncesi, deprem anı ve sonrasında yapılması gerekenleri anlattı. Vali Yazıcı; “Deprem olduktan sonra ki ilk 6 saat hayati bir önem taşıyor. Biz de bugün burada yavrularımızla birlikte 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında ülkemizin gerçeği olan deprem konusunda gerekli önlemleri almak, depreme hazırlık ve deprem anında yapılması gerekenleri uygulamalı olarak öğreneceğiz.” dedi.

Deprem Değil Binalar Öldürüyor

Depreminde yağmur ve kar gibi bir doğa olayı olduğuna değinen Vali Yazıcı onu bu kadar önemli hale gelmesinin sağlam olmayan yapılar olduğunu belirterek; “Türkiye’de maalesef ki insanlarımızı deprem değil, binalar öldürüyor. Japonya’da meydana gelen depremleri izliyoruz ve görüyoruz ki güvenli yapılar ölüm ve yaralanmaları sıfıra düşürebiliyor. Biz de depreme dayanıklı binalar yapmalıyız ama tabi ki iş sadece burada da bitmiyor deprem sırasında da yapmamız gereken şeyler var. Deprem sırasında alınan basit önlemler var bunlardan en önemlisi panik halinde olunmaması. Çök-Kapan-Tutun hareketi ile hedefimizi küçültmek, asansör kullanmamak, afet çantamızı alarak en yakın toplanma alanına gitmek büyük önem arz ediyor. Depremin hiçbir zaman olmamasını arzu ediyoruz ama olursa da hem aldığımız tedbirlerle hem de deprem esnasında alacağımız tedbirlerle en az hasarla depremi atlatabiliriz.” şeklinde konuştu.

Zor Anlardan El Birliğiyle Çıkıyoruz

Büyük afetlerin ardından Vali başkanlığında bir kriz masası oluşturulduğuna değinen Yazıcı; “Kızılay, AFAD başta olmak üzere Belediyeler, Milli Eğitim, Orman Teşkilatı’ndan, Karayollarına kadar tüm birimler birleşerek, devlet gücünü tek elde topluyoruz ve afet sonrasında oluşan hasarları, insanların mağduriyetini gidermek için çalışmaya başlıyoruz. İnşallah o günleri yaşamayız. Ama her şeye rağmen bir sıkıntı olursa da devletin ve hayırsever vatandaşlarımızın gücü birleşince afet sonrası durumlardan el birliğiyle çıkıyoruz.” ifadelerini kullandı. Yazıcı, AFAD, UMKE, Kızılay’ın her türlü afete karşı her zaman hazır olmasından dolayı kendini güvende hissettiğini söyledi.

Türkiye genelindeki tüm okullarda deprem farkındalığına dikkat çekmek için düzenlenen tatbikata; Vali Ersin Yazıcı, Kepez kaymakamı Nusret Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğg. Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan, Antalya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Fevzi Timur ile Kızılay, AFAD, Jandarma, Emniyet ve İtfaiye personelleri katıldı.

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