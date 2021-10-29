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Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu ilçelerde de sürüyor

Cumhuriyet’in 98. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan 29 Ekim etkinlikleri Antalya’nın yanı sıra ilçelerinde de coşku ile kutlanıyor. İlçelerde düzenlenen etkinlik ve 29 Ekim kutlamaları vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

ANTALYA 29.10.2021, 14:40
Antalya’da Cumhuriyet Bayramı coşkusu ilçelerde de sürüyor

Cumhuriyet’in 98. Kuruluş yıl dönümü kapsamında yapılan 29 Ekim etkinlikleri Antalya’nın yanı sıra ilçelerinde de coşku ile kutlanıyor. İlçelerde düzenlenen etkinlik ve 29 Ekim kutlamaları vatandaşların yoğun katılımı ile gerçekleşti.

“Kumluca kutlamaları”

Antalya’nın Kumluca İlçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98. yılı kutlandı. Kutlamalar Karatepe stadında gerçekleştirildi. Törene Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz, Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Soner Hiçdurmaz, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri, STK Temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Törende, Kumluca Kaymakamı Uğur Kolsuz’un günün anlam ve önemini belirten konuşmasından sonra, okullar adına Cumhuriyet konulu şiir, kompozisyon ve resim dalında yarışmaya katılan ve dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

“Döşemealtı’nda konserli kutlama”

Döşemealtı’nda 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı büyük bir coşkuyla kutlandı. Mustafa Kemal Atatürk’ün hayatının anlatıldığı “Mustafa Kemal- Bir Kurtuluş Savaşı Hikayesi” adlı oyunla başlayan etkinlikler, ilçenin cadde ve sokaklarında marşlar çalan araç konvoyuyla devam etti. Döşemealtı Kent Meydanında düzenlenen Sümer Ezgü konseriyle devam eden kutlamalar gece geç saatlere kadar sürdü. Törene, Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

“Alanya’da Demet Akalın konseri”

Cumhuriyetin ilanının 98. yılı kutlamaları tüm yurtta olduğu gibi Alanya’da da coşkuyla sürüyor. İskele Şelale Meydanında bugün gerçekleştirilen kutlamalar akşam Demet Akalın konseri ile devam edecek. Tören ve kutlamalara, Alanya Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Murat Kenan Patat, ilçe protokolü, siyasiler ve sivil toplum örgütleri, İskele Şelale Meydanı’nda düzenlenen etkinliklere katıldı. Bando ve halk oyunları gösterisinin ardından öğrenciler günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okuyup, hazırladıkları kompozisyonlarını seslendirdiler.

“Finike’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ilçe stadında kutlandı”

Finike ilçesinde Cumhuriyetin kuruluşunun 98’inci yıl dönümü Finike 100. Yıl Stadyumunda törenle kutlandı. Finike’de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları Kaymakam Zafer Sağ’ın kaymakamlık binasında tebrikleri kabulüyle başladı. Daha sonra Finike 100’üncü Yıl Stadyumu’nda gerçekleştirilen programa Kaymakam Zafer Sağ, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Cumhuriyet Başsavcısı Emre Kaya, Finike Emniyet Müdürü Ethem Yer, Finike İlçe Jandarma Komutanı Murat Kemal Karayaka, Siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.

“Manavgat’ta coşkulu kutlama”

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi Manavgat’ta da çeşitli etkinliklerle kutlandı. Cumhuriyet Meydanında Ak Parti Antalya Milletvekili İbrahim Aydın, Protokol Üyeleri, öğrenci ve vatandaşların katıldığı Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları, görkemli geçit töreniyle son buldu. Kortejde yer alan Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merasim Takımı, Emniyet ve Jandarma motorize ekipleri ve bando takımı protokol üyeleri ve vatandaşlardan büyük ilgi gördü.

"Korkuteli’nde dereceye girenler ödüllendirildi"

29 Ekim, Korkuteli’nde coşkuyla kutlandı. Korkuteli Şehitler Anıtında gerçekleşen kutlamalara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti. Ardından Kaymakam Ömer Çimşit ve Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, şehitler anıtında Öğrencilerin ve halkın bayramını kutladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Korkuteli Kaymakamı Ömer Çimşit günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı. Tören, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen Resim, Şiir ve Kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından gerçekleşen geçit töreni ile son buldu.

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