Antalya’da çök, kapan, tutun ve tahliye tatbikatı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, 2022 Afet Tatbikat Yılı bünyesinde İçişleri Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından ortaklaşa düzenlenen Deprem Anı, Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı’na katıldı

Tatbikata İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş video konferans yoluyla katıldı. 81 İlde eş zamanlı olarak düzenlenen Deprem Anı, Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı’na Vali Ersin Yazıcı, Antalya İl Müftüsü Nazif Fethi Yalçınkaya, Antalya İl Afet ve Acil Durum Müdürü Fevzi Timur ve kurum çalışanları da eşlik etti.

24 Bin Ayrı Noktada Tatbikat Gerçekleştirilecek

Diyanet İşleri Başkanlığı yerleşkesinden video konferans yoluyla ilk olarak Antalya’ya bağlanan İçişleri Bakanı Soylu, “Bugün Antalya, Denizli, Gaziantep, Kocaeli ve Van’da Valilerimiz, Müftülerimiz ve oradaki bütün mesai arkadaşlarımızla birlikte bir tatbikat gerçekleştireceğiz. Ülkemizin yaklaşık 24 bin ayrı noktasında bu deprem tatbikatını yapacağız. Bu tatbikat, afetler sırasında ve sonrasında yapabileceğimiz en kıymetli ve değerli eğitimlerden birisi olacak” dedi.

Bilgilendirme yapılması için ilk olarak Antalya Valisi Ersin Yazıcı ile görüşen Süleyman Soylu Vali Yazıcıdan genel tatbikat bilgilerini aldı.

Vali Ersin Yazıcı, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya Antalya Müftülüğüne ait 414 merkezde 13 bin 410 personel kursiyer ve öğrencinin afet eğitimi tamamlandığını belirterek, Deprem Anı Çök-Kapan-Tutun Tahliye ve Tatbikatına hazır olduklarını vurguladı. Tatbikat Filminin İzlenmesi ve Protokole tatbikat bilgilerinin verilmesinin ardından Deprem Anı, Çök, Kapan, Tutun ve Tahliye Tatbikatı gerçekleştirildi.

"Tüm vatandaşlarımızı bilinçlendirecek"

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen tatbikat sonrası basın mensupları ile bir araya gelen Vali Ersin Yazıcı; “Türkiye maalesef ki deprem kuşağında bulunan bir ülke. Bu yüzden her an hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bu halkımızı korkutmamalı aksine bilinçlenmeleri için teşvik etmelidir. Antalya’da karada bir deprem olmadı. Bizim depremlerimiz Akdeniz açıklarında gerçekleşiyor. Ama mühim olan depreme hazırlıklı olmak. Tüm kurumlarımız eğitimlerini tamamladı. Bugün de tatbikatımızı gerçekleştirdik. Çök, kapan ve tutunla başladık ve deprem geçtikten sonra da toplanma alanına gittik. Kesinlikle bunu tüm aile bireylerimize bizatihi öğretmeniz lazım. Bu noktada herkesin bir çeşit AFAD gönüllüsü gibi hareket etmesini istiyoruz. Özellikle deprem ve kriz anlarında nasıl hareket edeceğini bilen aile bireyleri olsun istiyoruz. Bu yüzden din görevlilerimiz camide, Kur’an kurslarımızda insanlarımızı bilinçlendirecek. Başta AFAD İl Müdürlüğü olmak üzere şehrin her noktasındaki vatandaşlarımızı eğitmeye ve bilinçlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

"Allah vatanımızı afetlerden korusun"

Deprem gerçeğini bilerek bilinçli bir şekilde hareket edilmesi gerekliğine değinen Vali Yazıcı; “Allah, vatanımızı afetlerden korusun ama bu gerçeği bilerek hareket etmesi gereken bir topluluğuz. Öyle yapmak zorundayız. Bugünkü tatbikat inşallah akıllarda kalıcı olur. Herkese için eğitici olduğunu düşünüyorum. Öncelikle binalarımızı sağlamlaştırmalı ve deprem anında yapılması gerekenleri bilerek bilinçli bir şekilde hareket etmeliyiz. Ben bilinçli bir toplum olmaya hepimizi davet ediyorum” dedi.