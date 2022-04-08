Antalya’da çocuklar Cumartesi günü Bilim Merkezi’nde buluşacak

Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, çocukları 9 Nisan Cumartesi günü Matematik, Robotik ve Kodlama, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesindeki çalışmalara bekliyor.

Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü’nün ev sahipliğinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla resmi açılışı gerçekleştirilen Antalya Bilim Merkezi, çocuk ve gençleri bilimin ışığında buluşturuyor. Resmi açılışı gerçekleştirilmeden önce bilimsel çalışmalar ile Antalya’nın öğrencilerine kapılarını açan Antalya Bilim Merkezi, her hafta sonu düzenlediği atölye çalışmalarıyla da çocukları bilimin ışığında aydınlatıyor. Türkiye’nin en büyük bilim merkezi Antalya Bilim Merkezi, çocukları 9 Nisan Cumartesi günü Matematik, Robotik ve Kodlama, Fen Bilimleri ve Astronomi Atölyesindeki çalışmalara bekliyor.

Matematik Atölyesi’nde; Turna Kuşlarıyla Origami Öğreniyorum 9-12 yaş, Kendi Tangramımı Yapıyorum 10-14 yaş, Robotik ve Kodlama Atölyesinde; Yapay Zekalı Flappy Bird Oyunu7-10, LDR ile Led Kontrolü 10-14 yaş, Fen Bilimleri Atölyesinde; Slime Yapımı 7-12 yaş Maya Mantarı Oluşturuyorum 13-17 yaş, Astronomi Atölyesinde; Güneş Saati Yapımı 7-11 yaş, Hayalimdeki Galaksi 11-15, konulu çalışmalar gerçekleştirilecek.