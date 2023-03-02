Antalya’da çobanlardan Kızılay’a 10 küçükbaş hayvan bağışı

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde 2 çoban, Kızılay’a deprem bölgesine gönderilmek üzere 10 küçükbaş hayvan bağışı yaptı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Korkuteli de çobanlardan destekler de devam ediyor. İmecik Susuz Mahallesi’nden çobanlar Hilmi ve İbrahim Zorbaz ve Feryadi Küçüksolak, Kızılay Korkuteli Şubesine 10 adet küçükbaş hayvan bağışı yaptı. Toplanan hayvanlar Türk Kızılay Korkuteli Şube Başkanı Süleyman Tunç’a teslim edildi.

Hayvan bağışına öncülük yapan çobanlardan Hilmi Zorbaz, "Depremzedelere destek için mahalledeki çoban arkadaşlardan küçükbaş hayvan bağışı topladık. Bugün birlik günü. Allah deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yardımcısı olsun” dedi.