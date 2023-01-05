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Antalya’da çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü
Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
ANTALYA 05.01.2023, 16:02
Antalya’nın Kepez ilçesinde çıkan orman yangını büyümeden söndürüldü.
Yangın, Kepez ilçesine bağlı Kızıllı Mevkii, Ekşili Göleti yolundaki ormanlık alanda meydana geldi. Antalya Şefliği Av koruma memuru tarafından fark edilen yangına, ihbar üzerine Antalya Orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler arazözle müdahale etti. Yangın büyümeden söndürüldü.
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