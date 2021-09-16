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Antalya’da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir’de yakalandı

Antalya’da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir’den 5 şüpheli ‘örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ANTALYA 16.09.2021, 17:44
Antalya’da bir yıl önceki silahlı saldırının şüphelisi 5 kişi Eskişehir’de yakalandı

Antalya’da geçen yıl Ağustos ayında İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurulması olayı ile ilgili Eskişehir’den 5 şüpheli ‘örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Antalya’nın Kaş ilçesine bağlı Kalkan Mahallesi’nde 11 Ağustos 2020 tarihinde İhsan Bektaş isimli vatandaşın silahla vurularak yaralanması olayıyla ilgili Antalya İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘örgüt kurmak ve yönetmek, adam öldürmeye teşebbüs’ suçlarından Eskişehir il merkezinden E.T, A.Y., E.S., E.Ç., E.D. isimli 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

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