Antalya’da, bayramda 3 günlük ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 21-22 ve 23 Nisan’da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.