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Antalya’da, bayramda 3 günlük ulaşım ücretsiz
ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE AİT RESMİ PLAKALI TOPLU ULAŞIM ARAÇLARI VE HAFİF RAYLI SİSTEM ÜÇ GÜNLÜK BAYRAM TATİLİNDE TOPLU ULAŞIMDA ÜCRETSİZ YOLCU TAŞIYACAK.
ANTALYA 18.04.2023, 12:06
Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem üç günlük bayram tatilinde toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı aldı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsleri, ANTRAY ile nostalji tramvayı 21-22 ve 23 Nisan’da üç günlük Ramazan Bayramı boyunca vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.