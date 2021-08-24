Antalya’da balıksırtı mimarisinde ‘balık pazarı’ yapılıyor

Kepez Balık Pazarı ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın inşası devam ediyor.

Kepez Belediyesi’nin Fabrikalar Mahallesi’nde 12 bin 500 metre karelik alan içerisinde inşa ettiği Kepez Balık Pazarı ve doğal ürünlerin satılacağı ‘Organik Pazar’ın inşası devam ediyor. 30 Aralık 2020’de temeli atılarak yapımına başlanan çifte pazarın, duvarları örüldü, betonarme yapısı tamamlanarak, sıra çelik konstrüksiyonla kapatılacak çatıya geldi. Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’ın betonarme yapısının tamamlanmasıyla balıksırtına benzer mimari çizgilerin tamamı da ortaya çıktı. Kepez Belediyesi’nin balıksırtına benzer mimariyle inşa ettiği Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’da restoranlar, dükkanlar, arastas ve şehrin en küçük boyutta inşa edilen camisi de bulunacak.

“Ucuz balık ve doğal ürünler”

Kepez’in Balık Pazarı, Antalyalılara uygun fiyatta balık, Organik Pazar’da doğal ürünlere ulaşma imkanı sunacak. Balıksırtına benzer mimari çizgilerine sahip çarşının dekorasyonunda da çini sanatı kullanılacak. 5 bin 467 metrekare inşaat alanından oluşan balıkçılar pazarının çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgahı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkan ile 18 adet satış tezgahı bulunacak. Çarşıda 7 bin metre kare büyüklüğünde otopark ile 105 metre kare cami de hizmet verecek.