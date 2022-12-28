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İçişleri Bakanı Soylu: "(İBB’deki terör soruşturması) 505 kişi İmamoğlu döneminde alınmış ve bunların bizatihi işe girmelerinde engel durum söz konusu. Bu kadar açık ve net."
Antalya’da aranan 92 şahıs yakalandı
Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 92 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
ANTALYA 28.12.2022, 15:58
Antalya’da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından merkez ve dış ilçelerde aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda 92 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından asayiş ve diğer suçlardan aranan şahıslara yönelik, 54 ekip ve 132 personelin katımıyla eş zamanlı operasyon yapıldı. Aralarında “kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu madde ticareti, cinsel saldırı, resmi belgede sahtecilik, mala zarar verme, tehdit/hakaret” suçlarından 5 ile 10 yıl arası 4, 2 ile 5 yıl arası 20, 2 yıl altı 30 hapis cezası olmak üzere toplam 92 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.