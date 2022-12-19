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Antalya’da aranan 70 şüpheli yakalandı
Antalya’da çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 70 şüpheli yakalandı.
ANTALYA 19.12.2022, 09:43
Antalya’da çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 70 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden 116 personelin katılımıyla, kent merkezi ve ilçelerde çeşitli suçlardan aranan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, hakkında arama kararı bulunan 70 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.