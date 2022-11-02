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Antalya’da aranan 54 zanlı yakalandı
Antalya’da çeşitli suçlardan aranan 54 zanlı yakalandı.
ANTALYA 02.11.2022, 10:23 02.11.2022, 10:40
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliğince, kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 105 polisin katılımıyla çalışma yürütüldü. Bu çalışmada aralarında, "adam öldürme" ,"kasten yaralama", "hırsızlık", "yağma" ,"konut dokunulmazlığını ihlal etme", "dolandırıcılık", "uyuşturucu satın almak", "çocuğun cinsel istismarı", "hakaret" ve "tehdit" suçlarından aranan 54 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.