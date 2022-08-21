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Antalya’da aranan 5 şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı
Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.
ANTALYA 21.08.2022, 17:37
Antalya yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.
Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasadışı bahis, kumar, tombala ve oyun makinaları uygulaması çerçevesinde toplam 724 işyeri kontrolü yapıldı. Uygulama sonucunda 8 bin 904 şahıs sorgusu yapılarak olup 5 aranan şahıs yakalandı ve 1 şahıs tutuklandı.