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Antalya’da aranan 35 zanlı yakalandı

Antalya’da farklı suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

ANTALYA 12.08.2022, 14:58
Antalya’da aranan 35 zanlı yakalandı

Antalya’da farklı suçlardan aranan 35 şüpheli yakalandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kent genelinde aranan şüphelilere yönelik 96 ekibin katılımıyla çalışma yürütüldü. Ekiplerin çalışması sonucu "kasten öldürme, kasten yaralama, hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, cinsel saldırı, uyuşturucu madde ticareti, resmi belgede sahtecilik, tehdit, hakaret" suçlarından aranan 35 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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