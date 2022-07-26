Antalya’da altyapıya 5 milyar 112 milyon TL’lik yatırım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, göreve başladığı günden bu yana ASAT Genel Müdürlüğü tarafından altyapıya 1 milyar 580 milyon TL’lik yatırım yapıldığını, 3 milyar 531 milyon TL’lik yatırımın da planlandığını söyledi.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği’nin (AKTOB) düzenlediği toplantıya katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, turizm ve ilgili sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın da katıldığı toplantıda, Başkan Böcek, Antalya’nın altyapı yatırımlarıyla ilgili açıklamalarda bulunurken, ASAT Genel Müdür Yardımcısı Osman Yıldız tarafından da altyapı çalışmalarıyla ilgili sunum yapıldı.

“Turizmde ciddi değişiklikler yaşanıyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin turizme yönelik çalışmalarını anlatan Başkan Böcek pandemi süreciyle birlikte tüm dünyada alışkanlıkların ve yaşam tarzının sürekli değiştiğine, Antalya’nın en önemli ekonomik faaliyet alanı olan tarım ve turizmde de ciddi değişiklikler yaşandığına dikkat çekti. Başkan Böcek, “Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak sizler gibi bizler de bu konuların yakın takipçisiyiz. Antalya’mızı tarımın da turizminde birlikte yapılabileceği nadir şehirlerden biri olarak korumaya kararlıyız” dedi.

Altyapı ve çevre öncelik

Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak kente yönelik projeleri planlarken halkı, kenti ve çevreyi düşündüklerini söyleyen Başkan Böcek, “Turizmin sürdürülebilir şekilde yoluna devam etmesi için doğamızı, çevremizi, denizimizi ve kültürel değerlerimizi koruyarak gelecek kuşaklara aktarmamız zorunludur. Bu doğrultuda altyapı ve çevre projelerine göreve geldiğimiz günden bu güne kadar 1 milyar 580 milyon lira yatırım yaptık. Önümüzdeki süreçte 3 milyar 531 milyon TL yatırım planladık ve çalışmalarımız devam ediyor. Yani toplam 5 milyar 112 milyon lira Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT olarak yatırımımızı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Hedef 12 ay turizm

“En büyük amacımız kent turizmini 12 aya yaymaktır” diyen Başkan Böcek, kentin ekonomik ve kültürel gelişimine katkı koymak amacıyla spor organizasyonları, sağlık turizmi, fuarlar, festivaller düzenleyerek kentin sosyal yaşamını zenginleştirmeye gayret ettiklerini de dile getirdi. Başkan Böcek, “Emanet aldığımız doğal zenginliklerimizi koruyacağız. Maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projelerimizi tek tek hayata geçirmeye devam edeceğiz” diye konuştu.