Antalya’da alageyiklerin korunmasına yönelik çalıştay
ANTALYA’DA TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NE (DKMP) BAĞLI 6. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN, ALAGEYİKLER İÇİN YAPILMASI GEREKEN KORUMA VE İZLEME ÇALIŞMALARININ GÖRÜŞÜLDÜĞÜ MİNİ BİR ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ. ÇALIŞTAYDA YENİ YOL HARİTASI İÇİN EYLEM PLANI ÇALIŞMALARI YAPILDI.
Antalya’da Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’ne (DKMP) bağlı 6. Bölge Müdürlüğü tarafından, alageyikler için yapılması gereken koruma ve izleme çalışmalarının görüşüldüğü mini bir çalıştay düzenlendi. Çalıştayda yeni yol haritası için eylem planı çalışmaları yapıldı.
Son yıllarda nesli tükenme tehlikesi altında bulunan alageyiklerin doğal yaşam ortamları olan Antalya Düzlerçamı bölgesinde, 1966 yılında yalnızca 7 adet birey ile başlatılan çalışmalar ile ilk olarak 1970 yılında Düzlerçamı Alageyik Üretme İstasyonunu kuruldu. Yürütülen koruma çalışmalarıyla artış sağlanan alageyikler, 2003 yılında daha geniş ve uygun koşullara sahip Eşenadası Alageyik Üretme İstasyonuna nakledildi.
6. Bölge Müdürlüğü, Antalya Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü ve üretme istasyonu çalışanlarının katılımıyla, alageyikler için yapılması gereken koruma ve izleme çalışmalarının görüşüldüğü mini bir çalıştay düzenlendi.
Çalıştayda istasyonun fiziki ihtiyaçları, türün yeni yaşam alanlarına transferi ve ulusal-uluslararası tanınırlığının arttırılmasına yönelik bir yol haritası belirlendi.
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