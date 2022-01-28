Antalya’da 99. yılında Nüfus Mübadelesi anılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi 30 Ocak Pazar günü AKM’de 99’uncu yılında Nüfus Mübadelesi anma programı kapsamında sergi, konferans ve konser etkinliği düzenliyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı 30 Ocak 1923’te Türkiye ve Yunanistan hükümetleri arasında imzalanan Nüfus Mübadelesi Anlaşması’nın 99’uncu yılında anma etkinliği düzenliyor. İki halk için büyük önem taşıyan bu tarihi olayın yıl dönümünde ‘99. Yılında Nüfus Mübadelesi’ konulu sergi, konferans ve konser düzenlenecek. 30 Ocak Pazar günü saat 18.30’da AKM Aspendos Salonu’nda düzenlenecek etkinlikte ilk olarak 99’uncu Yılında Mübadeleyi Anma Sergisi açılacak. Ardından Prof. Dr. Nedim İpek konferans, İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Orkestrası da konser verecek.