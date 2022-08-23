Antalya’da 99 kavşakta ‘akıllı kavşak’ sistemine geçiliyor

Antalya’da ilçe merkezleri dahil olmak üzere trafik yoğunluğunun fazla olduğu 99 kavşakta ‘akıllı kavşak’ sistemine geçilerek, uzaktan kontrol edilecek. 1.5 ay içerisinde tamamlanacak olan proje ile trafik yoğunluğunun fazla olduğu hat üzerinde yeşil ışık fazla yanarken, trafik yoğunluğunun az olduğu güzergahta ise kırmızı fazla yanacak.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Başdanışmanı Cem Oğuz, Antalya’da ulaşımın rahatlatılması için yapılanları ve yapılması planlanan projeleri açıklamak üzere basın mensupları ile buluştu. Oğuz, Antalya’nın turizm döneminde nüfusunun 2021 yılında 20 milyona yaklaştığını belirtti. Antalya’nın nüfus bakımından 5’inci büyük, toplam araç sayısı bakımından 4’üncü büyük ve motosiklet sayısı bakımından 2’nci büyük il olduğunu aktaran Oğuz, Antalya’da nüfusun 1980-2021 yılı arasında 3.5 kat, motorlu araç sayısının 36 kat, otomobil sayısının ise 38 kat arttığını söyledi.

Oğuz ayrıca Antalya’da yapılması planlanan 4’üncü ve 5’inci etap raylı sistem hakkında da açıklamalarda bulundu. Plana göre 4’üncü etap raylı sistem Sarısu bölgesinden başlayarak Atatürk Bulvarını takiben Kepez Belediyesine bağlanacak. Antalyaspor Stadyumu ile Mevlana Kavşağı arasında ise metro yapılacak. Sarısu-Kundu bölgesi arasında ise yine 5’inci etap raylı sistem çalışması olacak. Oğuz ayrıca şu ana kadar 59 kavşakta geometrik düzenleme yapıldığını sözlerine ekledi.

"Antalya’da rahatlama olacak"

Antalya’da trafik yoğunluğunun yaşandığı 38 tane kavşak olduğunu belirten Oğuz, “Çalışmalarımız 3 aydır devam ediyor. Bu 38 kavşağımız akıllı kavşak haline gelecek. Yeni bir sistem uygulanacak. Sensörler yardımı ile ışık ayarları ayarlanacak. 1.5 ay sonra bunlar tamamlanacak. Bunun dışında ilçeler ile beraber toplam 61 kavşağa uzaktan erişim sağlanacak. Toplamda 99 kavşağa uzaktan erişim olacak. Trafik kontrol merkezimizin inşaatı devam ediyor. Antalya’da belli bir rahatlama olacak. Şu anda 59 tane kavşağa geometrik düzenleme yaparak bir rahatlama sağladık. Geometrik düzenleme ve akıllı kavşak sistemi ile gözle görülür bir rahatlama olacak. Yeşil ve kırmızı ışıklar araç uzaması kameralar ve sensörler yardımı ilke algılanarak bu ayarları yapılacak. Araç trafik uzun ise yeşil ışık uzun yanacak. Vatandaşımız daha az bekleyecek” dedi.

"Toplu taşıma kullanımımız yarı yarıya düştü"

Antalya’da trafiğe çıkan araç sayısı hakkında bilgiler veren Oğuz, “TÜİK verilerine göre başkanımız göreve geldiği 2019’dan bu yana 150 bine yakın araç sayısında artış var. Nüfusumuz ise 100 bin kişi artmış. 150 bin aracın 80 bin tanesi otomobil. Pandemi öncesinde aylık 11 milyon kişi toplu taşıma kullanırken bu şu anda aylık 6 milyona düştü. 5 milyon insan özel araçlarını kullanıyor. Vatandaşlarımız alt geçitlerin yapılmasını talep ediyor. Bununla ilgili özellikle Gazi Bulvarından Hürriyet Caddesi’ne doğru geçen bir hatta 3 tane kavşak öngörülüyor. Bu kavşakların yapımı büyükşehir uhdesinde değil Karayollarının sorumluğundadır. Büyükşehir Belediyesi 2012 yılından bu yana ilçe belediyeleri ile birlikte planlama çalışmalarını yaptı. Yargı iptal etti. Bugün son noktaya gelindi. Bölge idare mahkemesi lehimize karar verdi. Bunla ilgili hızlı çalışmalara girildi. Karayolları bu 3 kavşağın yapımını üstelenecek” dedi.