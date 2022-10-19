Antalya’da 949 sürücüye cezai işlem uygulandı

Antalya’da yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymayan 949 sürücüye cezai işlem uygulandı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince havadan ve karadan trafik denetimleri devam ediyor. Trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması, otoyollarda ve şehirlerarası karayollarında ihlallerin önlenmesine yönelik olarak Antalya karayolları üzerinde 10-17 Ekim tarihleri arasında havadan helikopter ve dron desteğiyle denetimler yapıldı. Dron denetiminde 408, araçların teknik donanımları denetiminde 8, yük taşıyan araçlar denetiminde 138, radarla hız denetiminde 395 olmak üzere toplam 949 sürücüye cezai işlem uygulandı.