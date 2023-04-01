Antalya’da 7 katlı apartmanda çıkan yangın korkuttu

Antalya’da 7 katlı apartmanın 6’ncı katındaki dairede çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında dairenin 1 odası tamamen kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmadığı öğrenildi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Sinan Mahallesi Ali Çetinkaya Caddesi üzerindeki 7 katlı apartmanın 6’ncı katında bilinmeyen bir nedenden ötürü meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daireden dumanların yükseldiğini görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürüp kontrol altına aldı. Yangın esnasında yoldan geçen yerli ve yabancı vatandaşların yanan daireye meraklı bakışları ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaralanma ya da can kaybına neden olmayan yangınla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

(FD-SM-