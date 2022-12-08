Antalya’da 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı

Antalya’nın Alanya ilçesinde farklı tarihlerde meydana gelen evden, iş yerinden ve otodan 7 ayrı hırsızlık olayının şüphelisi 8 kişi yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, değişik tarihlerde meydana gelen evden, iş yerinden ve otodan 7 ayrı hırsızlık olayı ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Olayların şüphelilerinin G.G., B.G., U.A., H.K., Z.Y., R.A., T.D. ve M.A. olduğu tespit edildi. Şüphelilerden M.A. Cikcilli Mahallesi’nde cadde üzerinde, diğer şüpheliler ise Güllerpınarı Mahallesi’nde bir adreste yakalandı. R.A.’nın üzerinde narkotik maddeler, H.K.’nin üzerinde 1 adet hassas terazi, M.A.’nın üzerinde iş yerinden çalmış olduğu 2 bin 470 TL, ikamette yapılan aramada ise hırsızlık malı 2 adet LCD TV, 2 adet bilgisayar monitörü, 3 adet matkap, 1 adet kaynak makinesi, 1 adet bilgisayar kasası, 2 adet kamera kayıt cihazı, 1 adet DVD oynatıcı, 1 adet mikrodalga fırın, 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Haklarında adli işlem yapılan şüphelilerden B.G., M.A. ve U.A., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.