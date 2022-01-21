Antalya’da 635 litre sahte alkol ele geçirildi: 8 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü, ülke genelinde meydana gelen alkol zehirlenmelerine yönelik Antalya’da 3 adrese ve 2 araca operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 8 kişi yakalanırken 635 litre sahte alkol, aroma ve alkol kitleri, alkol etiketleri ile 2 adet ateşli silah ele geçirdi.

Ülke genelinde son zamanlarda meydana gelen alkol zehirlenmelerine yönelik Antalya’da yürütülen çalışma neticesinde, Antalya emniyeti, şüphelilerin Kepez ilçesinde 3 adres ile 2 araçta alkol ve sahte alkol yapım malzemesi depoladıklarını tespit etti.

Konu ile ilgili 19 Ocak Çarşamba günü yapılan arama sonucunda, 635 litre sahte alkol, 127 adet sahte içki yapımında kullanılan aroma ve alkol kitleri, 404 adet sahte alkol etiketleri, 2 adet tabanca ve 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan 8 şahıs hakkında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet” suçundan; 1 şahıs hakkında ise “6136 Ateşli Silahlar ve Bıçaklar İle Diğer Aletler Hakkında Kanununa Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı. Öte yandan, zehirlenme konusuyla ilgili olarak bir şahsın gözaltındaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.