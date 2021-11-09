Antalya’da 600 öğrenciye ‘Trafik Dedektifleri’ eğitimi verildi

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ve Kaş İlçe Jandarma Komutanlığınca Kaş ilçesinde bulunan Hilmi Toksoy ilk ve ortaokulunda 600 öğrenciye trafik dedektifleri eğitimi ile 300 motosiklet sürücüsüne motosiklet güvenli sürüş eğitimleri verildi.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katıldığı etkinlikte Jandarma trafik timleri önce okulda 600 öğrenciye Trafik Dedektifi eğitimi verdi. Eğitimde temel trafik kuralları, okul servis araçlarında hareket tarzı, emniyet kemeri, kask, yaya ve okul geçidi eğitimleri verildi. Eğitim sonunda öğrenciler topluca trafik andını okudu. Eğitim sonunda Vali Ersin Yazıcı öğrencilere Trafik Dedektifi kartlarını verdi. Öte yandan, Jandarma motorize trafik timleri tarafından sivil motosiklet kullanıcılarına motosiklet güvenli sürüş eğitimi verildi. Eğitimi başarıyla bitiren 300 sürücüye Vali Ersin Yazıcı tarafından kask hediye edildi.