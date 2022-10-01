Antalya’da 6 bin 600 motosiklet sürücüsünü denetlendi

Antalya’da jandarma tarafından yapılan trafik denetimlerinde, kontrol edilen 6 bin 500 motosiklet sürücüsünden 450’sine cezai işlem uygulanırken, 125 motosiklet trafikten men edildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri kentte son dönemde meydana gelen motosiklet kazalarını önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırdı. Merkez ve ilçelerde Motosikletli Jandarma Trafik Timleri Hızır ve motosikletli jandarma asayiş timlerince yapılan denetimlerde; 6bin 500 motosiklet kontrol edildi. Kask takmayan, kurallara uymayan ve evrakları eksik olan 450 sürücüye idari yaptırım para cezası uygulanırken, belgeleri eksik olan 125 motosiklet trafikten men edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri; kazalarda meydana gelen ölüm ve yaralanmaları önlemek amaçlı kask, emniyet kemeri, alkol, hız ve yaya denetimlerine aralıksız devam edeceği bildirildi.