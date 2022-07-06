banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı!
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
Nefes operasyonu Sinop’a sıçradı
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
OPEC Genel Sekreteri Muhammed Barkindo hayatını kaybetti
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022
Bugün hava nasıl olacak? 6 Temmuz 2022

Antalya’da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde ve 15 Temmuz’da toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

ANTALYA 06.07.2022, 15:55
Antalya’da 4 günlük bayram ve 15 Temmuz’da ulaşım ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ait resmi plakalı toplu ulaşım araçları ve hafif raylı sistem araçları 4 günlük bayram tatilinde ve 15 Temmuz’da toplu ulaşımda ücretsiz yolcu taşıyacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesince, vatandaşların bayramlaşma geleneğini rahatça yerine getirebilmesi için ücretsiz ulaşım kararı alındı. Büyükşehir Belediyesi’nin işlettiği resmi plakalı otobüsler, ANTRAY ile nostalji tramvayı 9-10-11-12 Temmuz’daki 4 günlük Kurban Bayramı’nda ve 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde vatandaşlara ücretsiz hizmet verecek.

Yorumlar (0)
30°
açık