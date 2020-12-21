banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
HDP'li Güven'e 22 yıl 3 ay hapis cezası
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
Bankalar, Kripto Paralara Kayıtsız Kalmıyor
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
'İnşaatların elektrik altyapısını hazır hale getirmeyen dağıtım şirketine ceza verilecek'
Dolar ne kadar oldu?
Dolar ne kadar oldu?

Antalya’da 4 bin ton bitkisel atıktan yılda 736 bin ton organik gübre üretiliyor.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenen Pandemi Günlerinde Tarım eğitimleri devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Yaldız, “Kompost Yapımı ve Biyogaz Üretimi” başlığıyla iki gün süren online eğitim verdi. Antalya’da bir yılda 4 bin ton bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736 bin ton organik gübre üretilebildiğini belirten Yaldız, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.1500 kişinin katıldığı eğitim programı interaktif düzenlenirken, katılımcılar eğitimin ardından sınava tabi tutularak belge almaya hak kazandı.

ANTALYA 21.12.2020, 12:17
5
Antalya’da 4 bin ton bitkisel atıktan yılda 736 bin ton organik gübre üretiliyor.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenen Pandemi Günlerinde Tarım eğitimleri devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Yaldız, “Kompost Yapımı ve Biyogaz Üretimi” başlığıyla iki gün süren online eğitim verdi. Antalya’da bir yılda 4 bin ton bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736 bin ton organik gübre üretilebildiğini belirten Yaldız, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.1500 kişinin katıldığı eğitim programı interaktif düzenlenirken, katılımcılar eğitimin ardından sınava tabi tutularak belge almaya hak kazandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ücretsiz eğitimlere ilginin yoğun olduğunu söyledi. Herkesin eve kapandığı pandemi dönemde tarım eğitimi almanın büyük şans olduğunu kaydeden Çandır, “Tarımın bilimsel metotlarla yapılmasından yanayız. Bunun için eğitimin önemi büyük. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği sayesinde binlerce insana ulaşarak bilimsel yöntemlerle tarım yapmalarını sağlayacak eğitim programları düzenliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ATB ile düzenledikleri eğitim programlarının yurtdışından bile yoğun ilgiyle takip edildiğini belirtirken, “Katılımcı sayısının yüksek olması ve gelen taleplerin artması ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitime çiftçilerden öğrencilere, ziraat mühendislerinden ev hanımlarına, sanayicilere kadar geniş bir katılım oldu” dedi. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde evden tarım eğitimi almanın iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Karaca, eğitim alanların katılımcı belgesi verilmesinin de önemine dikkat çekti.

Topraklarımız zayıf

Kompost üretim metodları ve organik gübreleri anlatan Prof. Dr. Osman Yaldız, Türkiye tarım topraklarının organik madde içeriğinin zayıf olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Osman Yaldız, organik madde içeren sadece yüzde 1 oranında toprağa sahip olduğumuzu, bu miktarın da her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Zayıf toprağı güçlendirmek için kompost ve organik gübrenin önemini vurgulayan Yaldız, organik maddenin toprakta besin kaybını azalttığını, yağmur sularının toprağa daha fazla sızmasını sağladığını, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırdığını, azot, fosfor, kükürt için de depo kaynağı olduğunu anlattı.

Kompost toprakta antibiyotik oluşturuyor

Kompostun toprağı koruduğunu söyleyen Yaldız, “Kompost oluşumunda etken olan mikroorganizmalar rekabete girerek birbirlerine karşı antibiyotik oluşturuyor, oluşan antibiyotik ise toprakta hastalık ve zararlılarla savaşmada etken rol oynuyor” dedi. Yaldız Antalya’da bir yılda 4 bin ton bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736 bin ton organik gübre üretilebildiğini bildirirken, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti. Yaldız, eğitime katılanların sorularını da yanıtladı. Eğitimin ardından sınava tabi tutulan katılımcılara, belge verildi.Eğitim 26 Aralık Cumartesi yapılacak Biyogaz Üretimi ile tamamlanacak.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 13 26
2. Galatasaray 12 23
3. Fenerbahçe 13 23
4. Beşiktaş 12 22
5. Gaziantep FK 12 21
6. Hatayspor 12 21
7. Karagümrük 13 20
8. Malatyaspor 12 19
9. Göztepe 13 18
10. Kasımpaşa 13 18
11. Trabzonspor 13 17
12. Konyaspor 11 15
13. Başakşehir 12 15
14. Rizespor 12 15
15. Antalyaspor 12 14
16. Gençlerbirliği 12 12
17. Sivasspor 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Ankaragücü 12 9
20. Denizlispor 12 9
21. Erzurumspor 13 9
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 15 27
2. Tuzlaspor 13 27
3. Altınordu 14 27
4. Altay 14 26
5. Giresunspor 14 26
6. Samsunspor 14 24
7. Adana Demirspor 13 22
8. İstanbulspor 13 22
9. Bursaspor 15 21
10. Bandırmaspor 15 18
11. Ümraniye 15 17
12. Menemen Belediyespor 14 15
13. Balıkesirspor 14 15
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 14 13
16. Adanaspor 11 12
17. Ankaraspor 14 9
18. Eskişehirspor 15 3
Takımlar O P
1. Liverpool 14 31
2. Leicester City 14 27
3. M. United 13 26
4. Everton 14 26
5. Tottenham 14 25
6. Southampton 14 24
7. Man City 13 23
8. Chelsea 13 22
9. Aston Villa 12 22
10. West Ham 13 21
11. Wolverhampton 13 20
12. Newcastle 13 18
13. Crystal Palace 14 18
14. Leeds United 14 17
15. Arsenal 14 14
16. Brighton 14 12
17. Fulham 14 10
18. Burnley 12 10
19. West Bromwich 14 7
20. Sheffield United 14 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 12 29
2. Real Madrid 14 29
3. Real Sociedad 15 26
4. Villarreal 14 25
5. Barcelona 13 21
6. Granada 13 21
7. Sevilla 12 20
8. Celta de Vigo 14 19
9. Cádiz 14 18
10. Athletic Bilbao 14 17
11. Getafe 13 16
12. Real Betis 14 16
13. Valencia 14 15
14. Eibar 14 15
15. Levante 13 14
16. Elche 12 14
17. Deportivo Alaves 14 14
18. Real Valladolid 14 14
19. Huesca 14 11
20. Osasuna 13 11