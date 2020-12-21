Antalya’da 4 bin ton bitkisel atıktan yılda 736 bin ton organik gübre üretiliyor.

Antalya Ticaret Borsası ile Antalya Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında imzalanan Tarımsal Eğitimde İşbirliği Protokolü kapsamında düzenlenen Pandemi Günlerinde Tarım eğitimleri devam ediyor. Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi eski öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Yaldız, “Kompost Yapımı ve Biyogaz Üretimi” başlığıyla iki gün süren online eğitim verdi. Antalya’da bir yılda 4 bin ton bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736 bin ton organik gübre üretilebildiğini belirten Yaldız, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti.1500 kişinin katıldığı eğitim programı interaktif düzenlenirken, katılımcılar eğitimin ardından sınava tabi tutularak belge almaya hak kazandı.

Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, ücretsiz eğitimlere ilginin yoğun olduğunu söyledi. Herkesin eve kapandığı pandemi dönemde tarım eğitimi almanın büyük şans olduğunu kaydeden Çandır, “Tarımın bilimsel metotlarla yapılmasından yanayız. Bunun için eğitimin önemi büyük. Tarım ve Orman Müdürlüğümüz ile yaptığımız işbirliği sayesinde binlerce insana ulaşarak bilimsel yöntemlerle tarım yapmalarını sağlayacak eğitim programları düzenliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Antalya Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca, ATB ile düzenledikleri eğitim programlarının yurtdışından bile yoğun ilgiyle takip edildiğini belirtirken, “Katılımcı sayısının yüksek olması ve gelen taleplerin artması ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Eğitime çiftçilerden öğrencilere, ziraat mühendislerinden ev hanımlarına, sanayicilere kadar geniş bir katılım oldu” dedi. Sokağa çıkma yasağının olduğu dönemde evden tarım eğitimi almanın iyi bir fırsat olduğunu kaydeden Karaca, eğitim alanların katılımcı belgesi verilmesinin de önemine dikkat çekti.

Topraklarımız zayıf

Kompost üretim metodları ve organik gübreleri anlatan Prof. Dr. Osman Yaldız, Türkiye tarım topraklarının organik madde içeriğinin zayıf olduğunu bildirdi. Prof. Dr. Osman Yaldız, organik madde içeren sadece yüzde 1 oranında toprağa sahip olduğumuzu, bu miktarın da her geçen gün azaldığına dikkat çekti. Zayıf toprağı güçlendirmek için kompost ve organik gübrenin önemini vurgulayan Yaldız, organik maddenin toprakta besin kaybını azalttığını, yağmur sularının toprağa daha fazla sızmasını sağladığını, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı direncini artırdığını, azot, fosfor, kükürt için de depo kaynağı olduğunu anlattı.

Kompost toprakta antibiyotik oluşturuyor

Kompostun toprağı koruduğunu söyleyen Yaldız, “Kompost oluşumunda etken olan mikroorganizmalar rekabete girerek birbirlerine karşı antibiyotik oluşturuyor, oluşan antibiyotik ise toprakta hastalık ve zararlılarla savaşmada etken rol oynuyor” dedi. Yaldız Antalya’da bir yılda 4 bin ton bitkisel atık çıktığını bundan yılda 736 bin ton organik gübre üretilebildiğini bildirirken, atıkların yeterince değerlendirilemediğini kaydetti. Yaldız, eğitime katılanların sorularını da yanıtladı. Eğitimin ardından sınava tabi tutulan katılımcılara, belge verildi.Eğitim 26 Aralık Cumartesi yapılacak Biyogaz Üretimi ile tamamlanacak.