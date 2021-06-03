Antalya’da 328 bin adet kekik fidesi hibe edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü tarafından 2021 yılında uygulanmakta olan Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında; Antalya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce hazırlanan “Antalya’da Tıbbi ve Aromatik Bitki Üretimini Geliştirme Çalışmaları Projesi” ile yüzde 75’i devlet destekli, yüzde 25 ‘i çiftçi katkılı olarak Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden temin edilen kekik fidelerinin, Akseki, Konyaaltı ve Kumluca İlçelerinde 8 üreticiye 328 bin fide hibe edilerek toplam 41 dekar alanda dikim işlemi yapıldı.

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de doğal flora da bulunan bitkilerin halk arasında tedavi amaçlı, gıda, çay, baharat, boya, insektisit, reçine, zamk, uçucu sabit yağlarından faydalanma, meşrubat ve kozmetik sanayinde kullanımı söz konusu. Antalya’da üretim ve ticareti yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerin önemli bir kısmı doğadan toplanarak bir kısmı da kültürü yapılarak üretiliyor. Antalya, tıbbi ve aromatik bitkilerin doğadan toplanması, üretilmesi, işlenmesi baharat, uçucu yağ gibi konularında Türkiye’nin en önde gelen illeri arasında yer alıyor.

Bu proje ile tarım sektöründe kırsal alandaki üreticilerimizi uygun yayım yöntemleri ile eğitmek, yeni teknik ve teknolojileri kullanma kabiliyetini onlara kazandırmak, yaşadıkları ortamda tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliğinde gönüllü uygulayıcılar haline getirmek, yeniliklere açık, üretimin içinde yaşayan çiftçilerden oluşan bir yayım alt yapısı oluşturmak, yenilikçi modern ve uygulanabilir projelerin hayata geçirilmesinde etkinliklerini artırarak, tarımda girişimciliği en üst seviyeye ulaştırmak hedefleniyor. Küçük ölçekli bitkisel üretim işletmelerinin gelirlerinin arttırılmasına katkı sağlayarak, kırsal kesimde üreticilere yeni istihdam alanları oluşturmak, atıl durumda bulunan tarım alanlarının değerlendirilmesini sağlamak amaçlanıyor.