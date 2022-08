Antalya’da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma ve geçit töreni gerçekleştirildi.

30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri çerçevesinde sabah 09.15’te çelenk sunma töreni gerçekleştirildi. Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Ardından Vali Yazıcı, protokolün tebrikleri kabul etti. Daha sonra siyasi partiler ve STK’lar anıta çelenklerini bıraktı, ardından geçit töreni yapıldı Vali Yazıcı ve Büyükşehir Belediye Başkanı askeri araçla düzenlenen geçit töreninde katılımcıları selamladı. Şiirlerin okunduğu, halk oyunlarının oynandığı tören Türk bayraklı öğrenciler, gaziler, jandarma, sahil güvenlik ve polis ekiplerinin geçiş töreniyle sona erdi. Polis helikopteri de siren eşliğinde alan üzerinde alçak uçuş yaparak geçişe eşlik etti.

Törende konuşan Personel Binbaşı Ufuk Arabacı, bugün Türkiye Cumhuriyetinin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922’de kazanılan büyük zaferin 100. yılını ulusça kutlamanın haklı gurur ve heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Türk milletinin ordusuyla birlikte varlığına ve vatanına kast edenlere karşı 100 yıl önce bugün eşine tarihte az rastlanır bir zafer kanadığını hatırlatan Arabacı, "Aziz yurduna ve bağımsızlığına kast eden işgal kuvvetleri karşısında Türk ordusunun ortaya koyduğu eşsiz bir zafer olan bu eserin her safhası tek tek düşünülmüş hazırlanmış ve yönetilmiştir. İşgal güçleri girdikleri her yerde adeta tarihi kinlerini kusarcasına herkese dünyada eşine az rastlanır işkence hakaretlerde bulunmuşlardır. Böylesine umutsuz görünen üzerimizde kara bulutların dolaştığı bir ortamda Mutafa Kemal Paşa ve onun dava arkadaşları bağımsızlık meşalesini yakarak ’Ya istiklal ya ölüm’ diyerek aydınlığa giden yolu aralamışlardır. Ordumuz Sakarya Meydan Muharebesi hedefimize ulaşmada muktedir olduğunu ispatlamıştır. 9 Eylül’de düşman İzmir’de denize dökülmüştür. Milletimizin ayağa kalkışının bağımsızlık ve hürriyet aşkının sembollerinden olan 30 Ağustos Zaferi, Silahlı Kuvvetler Günü olarak armağan edilmiştir. Dünyanın sayılı askeri güçlerinden olan silahlı kuvvetlerimiz her zaman her yerde her şartta verilecek görevi yapmaya hazırdır" ifadelerini kullandı.

Törene, Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, AK Parti Antalya Milletvekilleri Mustafa Köse, Kemal Çelik, MHP Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, AESOB Başkanı Adlıhan Dere de katıldı.