Antalya’da 25. Yılını dolduran berberlere plaket

Antalya Berberler Odası meslekte 25. Yılını dolduran berber esnafını plaketle ödüllendirdi. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ve AESOB Başkanı Adlıhan Dere de katıldı. Oda Başkanı Yüksel Uzun, “Odaya kayıtlı olarak, meslekte 25 yılını dolduran üyelerimizi onure etmek istedik” dedi.

AESOB Başkanı Adlıhan Dere’de, Ahilik geleneğini Antalya’da yaşatmaya çalışırken, düzenlenen bu tür etkinliklerin de birlik ve dayanışmayı güçlendirdiğini belirtti.

Törende berber esnafına plaketlerini dağıtan Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise, esnafın her zaman yanında olmaya çaba gösterdiklerini, coğrafyanın kültürü içinde küçük esnafın önemli bir yer tuttuğunu belirterek, “Biz esnafımıza verdiğimiz önemi DokumaPark’ta ki Kent Müzesine kurduğumuz Esnaf Çarşısı ile de gelecek nesillere aktarmaya çalıştık” dedi.