Antalya’da 2022 yılında evlenen çift sayısı 18 bin 34 oldu

Türkiye’de 2022 yılında evlenen çiftlerin sayısı 574 bin 358 olurken, Antalya’da bu rakam 18 bin 34 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılında evlenen çift sayılarına ilişkin verileri paylaştı. Türkiye’de evlenen çiftlerin sayısı 2021 yılında 563 bin 140 iken 2022 yılında 574 bin 358 oldu. Antalya’da evlenen çiftlerin sayısı ise 18 bin 34 olarak kayıtlara geçerken, Isparta’da 2 bin 783, Burdur’da da bin 625 oldu.

Kaba boşanma hızında Antalya 3’üncü sırada

Verilere göre, kaba boşanma hızının 2022 yılında en yüksek olduğu il, binde 3,11 ile İzmir oldu. Bu ili binde 3,09 ile Uşak, binde 3,01 ile Antalya izledi. Kaba boşanma hızının en düşük olduğu il ise binde 0,43 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 0,44 ile Hakkari, binde 0,51 ile Siirt izledi.