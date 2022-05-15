Antalya’da 19 Mayıs hazırlıkları

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Kutlamalar çerçevesinde Fener Alayı ile pop müzik sanatçıları Burcu Güneş ve Emircan İğrek Cumhuriyet Meydanı’nda, Halk müziği sanatçısı Serpil Efe Serik Çınaraltı Meydanı’nda konser verecek.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan program çerçevesinde kutlanacak. 19 Mayıs Perşembe günü saat 20.00’de Konyaaltı Varyant’tan Cumhuriyet Meydanı’na kadar meşaleler eşliğinde fener alayı düzenlenecek.

“Fener alayı ve konser”

Fener alayının ardından Cumhuriyet Meydanı’nda konserler düzenlenecek. 19 Mayıs kutlamaları Fener Alayı’nın ardından Cumhuriyet Meydanı’nda Burcu Güneş ve Emircan İğrek konser verecek. Pop müziğinin sevilen ismi Burcu Güneş sevilen şarkılarını Antalyalılar için seslendirecek. Emircan İğrek de gençler tarafından beğeniyle dinlenen şarkılarını söyleyecek. 19 Mayıs coşkusu Serik İlçesi’nde de yaşanacak. Serik Çınaraltı Meydanı’nda halk müziğini sevilen ismi Serpil Efe türküleriyle Serik’i coşturacak.