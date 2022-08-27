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Antalya’da 150 bin adet makaron ele geçirildi
Antalya’da jandarmanın yaptığı kontrollerde yolcu otobüsünün bagajında 150 bin adet makaron ele geçirildi.
ANTALYA 27.08.2022, 12:43
Antalya’da jandarmanın yaptığı kontrollerde yolcu otobüsünün bagajında 150 bin adet makaron ele geçirildi.
Jandarma, Gazipaşa ilçesi Güney Jandarma Karakol Komutanlığı yol kontrol noktasında Adana istikametinden Antalya istikametine gitmekte olan yolcu otobüsünün bagajında arama yaptı. Aramada 3 adet büyük boy sarı koli içerisinde 150 bin adet faturasız ve irsaliyesiz boş makaron ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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