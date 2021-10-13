Antalya yılbaşında balık pazarına kavuşuyor

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nı, yılbaşında hizmete sunmayı planladıklarını söyledi.

Kepez Belediyesinin, şehrin merkezi bir noktasına kazandırdığı Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nın inşasında sona gelindi. Balıksırtı mimarisiyle dikkat çeken, balık tüketimini ve sağlıklı beslenmeyi artırmayı hedefleyen bir yatırım olan balık pazarının ince imalatları hızla tamamlanıyor. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de, Fabrikalar Mahallesi’nde 12 bin 500 metrekarelik belediye hizmet alanına inşa edilen pazarın şantiyesinde incelemelerde bulundu. Bürokratlarıyla şantiye alanını gezen Başkan Hakan Tütüncü, pazarın inşasını dikkatli bir şekilde inceledi.

“Antalya’ya balık ve organik pazar”

İncelemenin ardından bir açıklama yapan Başkan Tütüncü, Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nın, Kepez Belediyesi’nin iftihar projelerinden birisi olduğunu söyledi. Tütüncü, Antalya’nın ilk defa bir balık pazarına kavuştuğunu vurgulayarak, “Pazarımızda, balık restoranları, balık satıcıları ve organik pazar, sebze ve meyve satan esnafımız, şarküteri esnafımız olacak. Tamamı ile 12 bin 500 metrekarelik alan üzerinde balık temalı son derece güzel bir pazar yükseliyor.” dedi.

“Akdeniz şehrine yaraşır balık pazarı”

Pazar projesinin, Antalya’ya iyi gelecek bir yatırım olduğunu kaydeden Tütüncü, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Antalya bir deniz şehri, Akdeniz şehri. Antalya, Akdeniz şehri unvanına yaraşır bir balık pazarına sahip olacak. Bu pazar, balık tüketimini, sağlıklı beslenmeyi de artıracak. Fabrikalar Mahallemizin kapalı semt pazar yeri ihtiyacı vardı. Mahalleli düzgün bir yerde haftada bir gün semt pazarı olmasını talep ediyordu. Mahalle sakinlerimize haftanın yedi günü çalışacak bir pazar armağan ediyoruz.”

“Antalya’da ilk olacak”

Başkan Hakan Tütüncü, Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazarı’nın son derece güzel, nitelikli, özel bir proje olduğunu belirterek, “Bu projemizi, yılbaşı gibi tamamlamayı ve hizmete sunmayı planlıyoruz. Her şey yolunda giderse 2022 yılının başından itibaren Kepez Balık Pazarı’nda balık yemeye, hoşça vakit geçirmeye, dostlarımızla sohbet etmeye şehir olarak başlamış olacağız. Bu balık pazarı projesi Antalya’da bir ilktir. Antalya’nın artık bir balık pazarı var. Antalya’da temalı bir balık çarşısı var. Bununla da mutlu olmalıyız, iftar etmeliyiz” açıklamasını yaptı.

“Antalya’nın en küçük camii”

Antalya’nın en küçük camisinin de Kepez Balık Pazarı ve Organik Pazar’da olacağını bildiren Tütüncü, özetle şunları söyledi: “Son derece özel bir sanatsal tasarımda yapılan bu cami, tesise de güzel bir hava katmış olacak. Osmanlı döneminde Akdeniz mimarisiyle, Akdeniz tezyinatlarıyla oluşturulmuş güzel bir caminin de burada modelini göreceğiz. Bu camide aynı zamanda içinde kullanılan malzemeler, teknikler bakımından da dönemi yansıtacak olmasından dolayı bir müze cami diyebiliriz.”

“7 bin m2 otoparkı bulunuyor”

Balık şeklinde benzer mimari çizgilere sahip çarşının dekorasyonunda çini sanatı kullanılacak. 5 bin 467 m2 inşaat alanına sahip balıkçı çarşısında çeşitli büyüklükte 6 adet balıkçı restoranı, 1 adet kafe, 1 adet alakart restoran ile 6 adet balık satış tezgâhı olacak. Organik Pazar da çeşitli büyüklükte 18 adet dükkân ile 18 adet satış tezgâhı bulunacak. Antalyalılar için önemli bir buluşma noktası olacak çarşıda 7 bin m2 büyüklüğünde otopark ile 105 m2 cami de hizmet verecek.