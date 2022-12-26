Antalya yeni yıla ışıl ışıl girecek

Antalya yeni yıla ışıl ışıl girmeye hazırlanıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi kent merkezini yeni yıl dekorlarıyla süsledi. Yeni yılın geldiğini Antalyalılara ve kenti ziyaret eden turistlere hissettirmek adına kentin dört bir yanına ışıklı çam ağacı figürü ve farklı süslemeler yerleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi yılbaşı öncesi Antalya’nın en yoğun kullanılan cadde, meydan ve parklarını süsledi. Led ışıklı süslemeler muhteşem bir görüntü oluşturdu. Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı atölyelerinde üretilen dekoratif süslemeler de Antalya’nın dört bir yanına monte edildi. Güllük Caddesi, Konyaaltı Caddesi, İsmet Gökşen Caddesi’nde ağaçlar ve cadde aydınlatmaları led ışıklarla sarılarak muhteşem bir görüntü oluşturuldu. Işıklar Caddesi’nin simgesi haline gelen palmiye ağaçlarına da yeni yıl süslemesi yapıldı. Ayrıca Yavuz Özcan Parkı ve Kalekapısı, çevresine ışıklar yerleştirilerek, görsel şölen oluşturuldu.