Antalya yabancılara konut satışında ilk sırada

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ağustos ayında Türkiye genelinde yabancılara yönelik konut satışlarının yüzde 34,4’ünün Antalya’da gerçekleştiğini bildirdi.

TÜİK konut satış verilerine göre ağustos ayında Türkiye genelinde 123 bin 491 konut satıldığını ve konut satışlarının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 12,7 azaldığını hatırlatan Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, ocak-ağustos döneminde ise toplam konut satışlarının geçen yıla göre yüzde 17,7 oranında artış kaydedildiğini söyledi. Antalya’da ağustos ayında yıllık yüzde 11,3 oranında artışla 6 bin 106 konut satışı yapıldığını ve ilin yabancılara konut satışında aylık bin 814 satışla birinciliğini sürdürdüğünü kaydeden Çetin, "İlimizde ağustos ayında satılan konutların yüzde 29,7’si yabancılara satılmıştır. Yabancılara konut satışı 8 aylık dönemde 13 bin 71’e yükselmiş ve 48 bin 988 konut satışının yüzde 26,7’sini oluşturmuştur. Batı Akdeniz’de ocak-ağustos dönemi konut satışlarında Türkiye ortalamasının üzerinde bir artış yaşanmış, ancak Burdur ve Isparta’da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre gerileme kaydetmiştir. Antalya, konut satışlarında, aylık ve sekiz aylık bazda İstanbul, Ankara ve İzmir’in ardından dördüncü sırada yer almış, satış hacminde İzmir’e yaklaşmıştır.

Türkiye genelinde ağustos ayında gerçekleştirilen 22 bin 168 adet ipotekli konut satışının toplam konut satışları içerisindeki payı yüzde 17,95 olurken, Antalya ipotekli konut satışlarında bu ortalamanın altında kalmıştır" dedi.

Antalya genelinde ağustos ayında ipotekli olarak satılan 529 konutun toplam satışlar içerisindeki payı yüzde 8,66 olurken, bu oran Burdur’da yüzde 19,69, Isparta’da ise yüzde 20,50 olarak gerçekleştiği bilgisini paylaşan Çetin, şöyle devam etti:

"Ağustos ayında Türkiye genelinde toplam konut satışları içerisindeki yabancılara yönelik konut satışları, geçen yılın ağustos ayına göre yüzde 10,1 oranında azalarak 5 bin 273 adet olarak gerçekleşirken, Antalya’da Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla (yüzde 85,86 artış) bin 814 adet olmuştur. Türkiye genelindeki toplam satışların yüzde 34,4’ü Antalya’da gerçekleştirilmiştir. Ağustos ayında yabancılara yönelik satışların tüm konut satışları içerisindeki payı Türkiye genelinde yüzde 4,26 iken, Antalya düzeyinde bu oran yüzde 29,71 olarak gerçekleşmiştir. Bu sonuçla Antalya ağustos ayında yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırada yer alırken, İstanbul ikinci sırada yer almıştır. Ayrıca hem yıllık artış oranında hem de toplam konut satışları içerisindeki yabancı payında Türkiye ortalamasının üzerinde yer almıştır."

2022 yılı Ağustos ayında 6 bin 106 adet olan Antalya ili konut satışlarının yüzde 39,51’i Alanya ilçesinde gerçekleşirken, Kepez’in yüzde 20,8’lik pay ile ikinci, Muratpaşa’nın yüzde 12,66 ile üçüncü sırada yer aldığını söyleyen Davut Çetin, önceki yılın aynı ayına göre konut satışlarının en yüksek artış gösterdiği ilçenin yüzde 107,7 ile Alanya olurken, Kepez ve Konyaaltı ilçelerinde düşüş gözlendiğini bildirdi.

Sosyal konut projesinin dar gelir gruplara konuta erişim imkanı sağlaması bakımından doğru ve yararlı bir proje olduğunu hatırlatan Davut Çetin, projenin konut üretim maliyetini düşürme yönünde önlemlerle desteklenmesi halinde hem barınma ve konuta erişim sorunu azalacağını hem de inşaat sektörü daha güçlü ivme kazanacağını kaydetti. Türkiye’de yıllık konut satışı hacminin 1,5 milyona yaklaştığını, nüfus artışı dışında, yeni konut tercihleri, göç, ikincil konut talebinin de talepte artışı beslediğine dikkat çeken ATSO Başkanı Çetin şöyle dedi:

"Artan talebe karşılık konut üretiminin 2019’dan bu yana yetersiz kaldığı görülmektedir. Yapı ruhsatı alınan daire sayısı, yani konut üretimi 2019’dan itibaren azalmış, 2021 yılında 721 bine çıkan daire sayısı bu yılın ilk yarısında 261 bin düzeyinde kalmıştır. Dolayısıyla ülke düzeyinde kentsel dönüşümle planlı ve nitelikli konut üretiminin teşvik edilmesi halen önemlidir ve başta arsa, arazi maliyetleri olmak üzere konut maliyetlerinin düşürülmesine dönük önlemlere de ihtiyaç bulunmaktadır."

"Esnafa dönük işyeri projesi toplu işyeri projesi olarak ele alınmalıdır"

Türkiye’de her il ve ilçede sanayi ve ticaret kollarında toplu işyeri, ihtisaslaşmış sanayi ve ticaret merkezleri ihtiyacı yaşandığını, Antalya’da bu ihtiyacın had safhaya ulaştığını, arsa ve arazi sorunu sanayinin ve ticaretin önünü tıkayan bir sorun halini aldığına işaret eden Çetin, sosyal konut projesinin işyeri üretimi boyutu şehirlerin sanayi ve ticaret alanlarının uzun vadeli planlanmasıyla ekonominin önünü açacak büyük bir hamleye dönüşebileceğini sözlerine ekledi.