banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Antalya Valisi Yazıcı, Başkan Çavuşoğlu’nu kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret ederek, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig’de turuncu yeşilli takımın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu kutladı.

ANTALYA 18.11.2020, 14:44
2
Antalya Valisi Yazıcı, Başkan Çavuşoğlu’nu kutladı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret ederek, ilk 8 haftası geride kalan Süper Lig’de turuncu yeşilli takımın aldığı başarılı sonuçlardan dolayı Başkan Hasan Çavuşoğlu’nu kutladı.

Bir dizi programlar için Alanya’ya gelen Antalya Valisi Ersin Yazıcı Aytemiz Alanyaspor’u ziyaret etti. Ziyarette Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve ALTSO Başkanı Mehmet Şahin de yer aldı. Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, kulüp çalışmalarıyla ilgili Vali Yazıcı’ya bilgi vererek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kalan maçlarda takımımıza başarılar dileyen Vali Yazıcı, görüşmenin ardından Alanya programına devam etmek üzere tesislerimizden ayrıldı.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378