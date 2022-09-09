Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Çocuklarımız iyi insan olamazlarsa iyi bir doktor, iyi bir mühendis olamazlar”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, İş İnsanları Meclisi Başkanı Mustafa Çilingiroğlu ve üyelerinin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya katıldı. Vali Yazıcı, meclis üyeleriyle karşılıklı soru cevap şeklinde geçen toplantıda; Antalya esnafı, turizm ve AHENK Projesi hakkında değerlendirmelerde bulundu ve çocukları öncelikli olarak iyi birer insan olarak yetiştirilmesi gerektiğine dikkat çekti

Vali Ersin Yazıcı bu yıl turizmin çok iyi bir ivme yakaladığını belirterek; “Antalya turizmi çok iyi gidiyor. Halkımız ve özelliklede esnafımız çok mutlu. Biz şehir olarak Akdeniz çanağındaki en kaliteli hizmeti veriyoruz. Turizm bu şehrin her zerresine işlemiş, bütün işler bir şekilde turizme çıkıyor. Bu yüzden turizm bizim gözbebeğimiz.” şeklinde konuştu.

“Kültürümüzün parçası olan lezzetleri tanıtmamız gerek”

Antalya’nın gastronomi noktasında büyük bir potansiyeli olduğunu ancak gastronomi alanında eksikliklerin olduğuna değinen Vali Yazıcı; “Baktığımızda artık yavaş yavaş turizmin dinamikleri değişmeye başladı. İnsanlar artık seyahat veya tatillerinde sadece deniz, kum veya güneş aramıyor. Gastronomi arıyor, tarih arıyor, kültür arıyor ya da mimari eser arıyor. Biz de bunlara cevap vermeliyiz. Gastronomi, artık turizmin en baş aktörü oldu. Biz de bir yerlere gittiğimizde seyahat ettiğimiz yerin lezzetlerini tatmak, gastronomisiyle buluşmak istiyoruz. Geçen yıl Meclis Başkanımız 20 kadar ülkenin meclis başkanı ve vekillerini Antalya’mızda ağırladık. Yemekte Türk mutfağına ait lezzetlerden oluşan bir menü vardı. Misafirlerin o kadar hoşuna gitti ki, yemekle ilgili sürekli sorular sordular. Bu şehir gastronomi turizmine çok müsait. Dolayısıyla bize ait olanı yani kültürümüzü sunduğumuzda bu, şehrimizi ve ülkemizi ziyaret eden misafirlerimizin de hoşuna gidiyor. Biz büyük bir millet büyük bir devletiz. Tarihimiz ve kültürümüz çok geniş. Bu tarihi ve kültürel büyüklüğümüzü yemeklerimizle de misafirlerimize sunmalıyız. Bu kadar yoğun misafir ağırlayan turizmin başkenti Antalya’mızda da gastronomi ile ilgili bir eksiğimiz olduğu bir gerçek. Dünyanın her bir köşesinden deniz, kum, güneş için şehrimize gelen insanlara bölgemize ait ve kültürümüzün parçası olan lezzetleri tanıtmamız gerek.” diye konuştu.

“Çocuklarımız iyi insan olamazlarsa iyi bir doktor, iyi bir mühendis olamazlar”

Eğitimi çok önemsediğini ve çocukları öncelikli olarak iyi birer insan olarak yetiştirmemiz gerektiğine vurgu yapan Vali Yazıcı şunları kaydetti: “Eğitim benim için çok önemli. Geleceğimizin teminatı olan gençlerin eğitimiyle ilgili Rize’de görev yaparken de Balıkesir’de görev yaparken de projeler ürettim. Burada da AHENK adında bir projeyi hayata soktuk. Gençlerimizin iyi bir eğitim alarak geleceğe hazırlanmaları noktasını önemsiyor ve bu konuda çalışmalar yapıyoruz. Biz çocuklarımızın öncelikli olarak kalplerine insan sevgisini yerleştirmek istiyoruz. İnsana saygı ve sevgi ile yetişen bir nesil olmalarını istiyoruz. İnsana sevgi ve saygıyı gençlerimizin kalplerine yerleştiremezsek hiçbir şeyin önemi yok. Bütün aileler çocuklarının doktor veya mühendis olmalarını istiyor. Eğitim tabi ki de önemli ancak çocuklarımızın öncelikli iyi insan olmasını sağlamalıyız. Çünkü çocuklarımız iyi insan olamazlarsa iyi bir doktor da iyi bir mühendis de olamazlar.” dedi.

“Meslek liseleri bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için olmazsa olmazımız”

Toplantıda meslek liselerinin önemine vurgu yapan Vali Yazıcı; “Meslek liselerimiz hem ülkemiz hem de Antalya’mız için çok önemli. Bu yüzden güçlü mesleki eğitim güçlü Türkiye düsturuyla hareket edip çalışmalarımıza bu doğrultuda devam ediyoruz. Meslek liselerini memleket meselesi olarak görüyoruz. Ülkeye kalifiye eleman yetiştiren bu okullara Türkiye’nin ihtiyacı var. Her zaman altını çizdiğim gibi eğitime yapılan yatırım, ülkeye yapılan en iyi yatırımdır. Bu okullarımız, Türkiye’nin geleceğinde ve çalışma hayatının ihtiyaç duyduğu nitelikli ve donanımlı gençlerimizin yetiştirilmesinde çok önemli bir yere sahip. Bu yüzden meslek liseleri bizim için, ülkemiz için, geleceğimiz için olmazsa olmazımız.” ifadelerini kullandı.