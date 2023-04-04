Antalya Valisi Ersin Yazıcı: “Antalya halkı yabancılarla yaşamaya alışık”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya’da görevli Başkonsolos ve Konsoloslarla bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda konuşan Vali Yazıcı; “Çok başarılı ve güzel bir 2023 sezonu geçireceğiz” dedi.

“Antalya halkı yabancılarla yaşamaya alışık”

Başkonsolos ve Konsolosların uzun süredir Antalya’yı tanıdığına değinen Vali Yazıcı; “İkamet edenler ve şehirde yaşayan vatandaşlarınız var. Sizler bu ülkenin aldığı turist sıralamasında en üstlerdesiniz. Çok sayıda ikamet izni sahibi vatandaşınız var. Rusya, Ukrayna ve Kazakistan başı çekiyor. Ayrıca bu ülkelerden şehrimizi turizm amacıyla ziyaret eden çok sayıda turisti de ağırlıyoruz. Dolayısıyla da kendi vatandaşlarınızın yaşadığı sıkıntılar sizlere intikal ediyor. Hem ikamet eden hem de gezmek için gelen vatandaşlarınızın bir takım sıkıntılarıyla ilgilenmek göreviniz. Bu manada daha önce de bir araya gelmiştik. Bugün gündemimiz vatandaşlarınızın sizden, sizlerin de bizden beklenti, talep ve varsa şikâyetlerinizi dinlemek. Bu arada da İl Jandarma Komutanımız, İl Emniyet Müdürümüz, İl Sağlık Müdürümüz, Kültür ve Turizm İl Müdürümüz ile İl Göç İdaresi Müdürümüz de buradalar. Diğer birimlerimizi ilgilendiren konular da olabilir. Onlarla ilgili notlarımızı alırız. Şunu biliyoruz ki Antalya halkı yabancılarla yaşamaya alışık bir kent. Bu şehrin insanları yabancılarla birlikte yaşamayı başarmış ve bunu güzel bir şekilde götüren, birbirine karşı tavır ve davranışlarında da Türkiye’nin en önde gelen şehirlerinden biri” şeklinde konuştu.

“Turizmin ön şartı güvenlik”

Turizmin ön şartının güvenlik olduğunu ve güvenli olmayan bir şehri hiçbir turistin ziyaret etmeyeceğini belirten Vali Yazıcı; “Turizmin bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. İhtiyaç ama zorunlu bir ihtiyaç değil. İnsanlar güvenli olmayan bir yere asla gitmez. Güvenlikle ilgili tehditler varsa bir kişi oraya asla seyahat etmez. Bu yüzden turizmin ön şartının güvenlik olduğunu, güvenli bir şehir, güvenli bir ortam olduğunu çok iyi biliyoruz. Bu konuda başta Emniyet ve Jandarma ekiplerimiz olmak üzere tüm ekiplerimizle etkin bir şekilde çalışıyoruz. Çünkü biliyoruz ki, güvenli olmayan bir yere kimse gelmez” dedi.

“Güzel bir 2023 sezonu geçireceğiz”

Yaz sezonunun yaklaştığını ifade eden Vali Yazıcı; “İnşallah hep birlikte turizmin başkenti Antalya’mızda güzel bir sezon geçireceğiz. Bu sezonda dünyanın birçok farklı noktasından milyonlarca misafirimizi ağırlayacağız. Misafirlerimize denizin, kumun ve güneşin en eşsizi ve turizm hizmetinin en kalitelisini vereceğiz. Misafirlerimizi Antalya’mızda en iyi şekilde ağırlayacağız” şeklinde konuştu.

“Antalya’nın turizmin başkenti olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz”

Antalya olarak turizmi çok güzel bir şekilde yaptıklarını belirten Vali Yazıcı; “Turizm konusunda verdiğimiz emeğin karşılığını her yıl artan turizm verilerimizle alıyoruz. Ama şunu unutmayalım ki bu bir ekip işi. Biz tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla Antalya’nın turizmin başkenti olduğu bilinciyle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Biz ülke ekonomisine turizmden dolayı ciddi katkı sunan bir şehiriz. Bunun da devam etmesini istiyoruz. Bu yüzden kalitenin ve güvenin olması gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bütün arkadaşlarımız bunu çok iyi biliyor ve bu şuurla çalışmalarını sürdürüyor” dedi.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya; Vali Ersin Yazıcı, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Antalya Temsilcisi Büyükelçi Deha Erpek, Başkâtip Elvan Ünal Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu, İl Emniyet Müdürü Orhan Çevik, İl Kültür Ve Turizm Müdürü Dr. Candemir Zoroğlu, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Derya Erdoğan, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. İsmail Başıbüyük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başkonsolosu Cem Topçu, Rusya Federasyonu Başkonsolosu Oleg Rogoza, Kırgızistan Başkonsolosu Rustam Koshonov, Konsolos Zhanat Rasulzhanov, Kazakistan Başkonsolosu Kuat Kanafeyev, Konsolos Maulen Ibraıkulov, Alman Konsolosu Martin Tscherner, konsolos Asistanı Berna Çelikkol, Ukrayna Konsolosu Oleksandr Voronin, Muavin Konsolos Sergii Khan, İngiltere Konsolosu Gill Karakaş, Konsolos Asistanı Elvan Korukoğlu katıldı.