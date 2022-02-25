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Antalya Uncalı Kent Mezarlığı’nın 25 milyonluk projesi 270 günde tamamlanacak

Antalya kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı’nda defin ve ibadet hizmetlerinin daha modern ve kaliteli verilebilmesi için başlatılan çalışmanın temeli törenle atıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje kapsamında idari bina, gasilhane, morg, depo ve ibadet alanlarının kapasitesinin artırılarak yenileneceğini söyledi.

ANTALYA 25.02.2022, 17:07
Antalya Uncalı Kent Mezarlığı’nın 25 milyonluk projesi 270 günde tamamlanacak

Antalya kent merkezinin en büyük mezarlıklarından Uncalı Kent Mezarlığı’nda defin ve ibadet hizmetlerinin daha modern ve kaliteli verilebilmesi için başlatılan çalışmanın temeli törenle atıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, proje kapsamında idari bina, gasilhane, morg, depo ve ibadet alanlarının kapasitesinin artırılarak yenileneceğini söyledi.

25 milyonluk proje 270 günde tamamlanacak

270 gün sonunda tamamlanacak olan ve 25 milyon 500 bin liraya mal olan proje ile ilgili konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Bugün burada 1993 yılında yapılmış olan ve ömrünü tamamlamış olan Uncalı Kent Mezarlığı temel atma törenini gerçekleştiriyoruz. Bu siyasi amaçla yapılan bir tören değildir. Burası hepimizin çok kıymetli büyüklerinin ve ailesinin olduğu ve bu vatan millet için canını veren şehitlerimizin olduğu Uncalı mezarlığı. Arkadaşlarımla birlikte düşündüm ve dedim ki burada sevdiklerimiz var, onları bayramlarda arife günlerinde ve diğer günlerde ibadetlerini ve dualarını yapabilmeleri düşüncesiyle bu projeyi gerçekleştirmeye karar verdik. Bugün iki olan gasilhane sayımızı altıya çıkarıyoruz. 12 morgumuz vardı, 36’ya çıkarıyoruz. 83 metrekare camiimiz vardı, 250 metrekareye büyütüyoruz. Kısacası üç kat büyüklüğünde 5 bin metrekarelik bir alan bin 815 metrekare kapalı inşaat alanı olan son derece modern bir çalışma sonucunda inşallah Uncalı mezarlığımızın ve bir taraftan da şehitliğimizin peyzajı dahil olmak üzere hepsinin gereğini yapacağız” ifadelerini kullandı.

Semih Esen: "Türkiye’nin dördüncü büyük ili olan Antalya’ya çok da yakışmadığını her seferinde görerek yaşadık"

Törende konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ise “Uncalı Mezarlığı bildiğiniz üzere şehir merkezindeki en büyük mezarlığımız. Pek çoğumuz bir yakınımızı uğurlamak ve son görevimizi yapmak üzere buraya geldik. Ben de dahil hepimiz aynı duyguyu hissettik. Şehir merkezinde bulunan bunca büyük bir mezarlıkta bulunan tesislerin aslında Türkiye’nin dördüncü büyük ili olan Antalya’ya çok da yakışmadığını her seferinde görerek yaşadık. Belediyeler doğumla ölüm arasındaki yaşam süresince insanların en fazla karşılaştıkları ihtiyaçlarını gidermek üzere, en fazla iletişime geçtikleri kuruluşlardır. Biz belediye başkanları çocuklarımız doğum anından itibaren onların daha mutlu, daha huzurlu, daha temiz ve daha güvenli bir çevrede yaşamaları için pek çok hizmetler yapmaya çalışıyoruz. Buna maalesef hüzünle yaşadığımız cenaze törenleri de dahil. Cenaze törenleri de belediyeler tarafından vatandaşa sunulan hizmettir. Biz insanlar sevdiklerini kaybettiklerinde onların sevgisine yakışır bir ortamda bu vedayı yapmaları için böyle bir tesisi düşünüp gerçekleştiren Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Muhittin Böcek’e hem şahsım hem de sizler adına teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in konuşmalarının ardından, Muhittin Böcek liderliğindeki protokol önce şehitliğe karanfil bırakarak kabir ziyareti gerçekleştirdi. Ardından şehit yakınlarını dinledikten sonra ise Muhittin Böcek, anne, baba ve abisinin mezarlarının bulunduğu “Böcek Aile Kabristanı”nı ziyaret etti ve inşaat alanında da incelemelerde bulundu.

Törene; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, CHP İl Başkanı Nuri Cengiz, CHP Antalya Milletvekilleri Rafet Zeybek, Aydın Özer, Cavit Arı, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Kemer Belediye Başkanı Necati Topal, Gazipaşa Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz, Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, siyasi partilerin il ve ilçe bakanları, muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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