Antalya turizmi “Sağlık” ile büyüyor

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) tarafından turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılması hedefiyle hayata geçirilen ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik gerçekleştirdiği sanal ticaret heyetini başarıyla tamamladı.

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi’nin 13 üyesi bulunduğunu belirten Başkan Davut Çetin, turizmin çeşitlendirilerek 12 aya yayılmasının ATSO’nun öncelikli hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Bu hedefe ulaşmada sağlık turizminin önemini göz önünde bulundurduklarını vurgulayan Başkan Çetin, “Odamız, ATSO Sağlık Turizmi Kümesi Projesi çalışmaları çerçevesinde Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre’ye yönelik olarak düzenlediği Sanal Ticaret Heyeti ile küme üyeleriyle ilgili ülkelerden sağlık turizmi acenteleri ve sigorta şirketlerini sanal ortamda buluşturdu” dedi.

“Tüm dünya Antalya’ya ilgi gösteriyor”

ATSO Sağlık Turizmi Kümesi üyeleri için 6-17 Haziran tarihleri arasında Almanya, Belçika, İngiltere ve İsviçre pazarlarına yönelik olarak Sanal Ticaret Heyeti düzenlendiğini söyleyen Başkan Çetin, “İkisi hastane 8’i de diş kliniği olmak üzere 10 küme üyemiz, 23 farklı firma ile toplamda 76 toplantı gerçekleştirdi. Sanal Ticaret Heyeti büyük bir ilgi gördü. Küme üyelerimiz, hedef ülkeler dışında Amerika, Avusturalya, Kamerun, Litvanya, Meksika ve Rusya’dan da sağlık turizmi acenteleri ile görüşme fırsatı yakaladılar. Görüşmelerde mutabakata varan küme üyelerimiz oldu, bir kısmının da ilerleyen süreçlerde olumlu işbirlikleri geliştireceğini öngörüyoruz. Dünyanın her yerinden büyük bir ilgi var” diye konuştu.

Diş, estetik, saç ekimi

Başkan Davut Çetin, Antalya’nın özellikle diş, estetik ve saç ekimi konusunda tercih edildiğini, Akdeniz Üniversitesi’nde gerçekleşen yüz nakli, kol nakli gibi başarılı çalışmalarla sağlık dünyasında adından söz ettiren bir kent olduğunu belirterek, “Turizmin çeşitlendirilmesinde sağlık turizmi Antalya için doğru bir tercih. Tüm dünyanın gözdesi haline gelen Antalya, sağlık turizminde de sunduğu ileri teknoloji kaliteli hizmet ve bekleme sürelerinin kısalığı sayesinde sağlık turizminde kısa sürede bir marka haline geleceğini düşünüyoruz. ATSO Sağlık Turizmi Kümesi, çalışmalarıyla Antalya’nın adını sağlık turizminde dünyaya duyurmaya devam edecek. Oldukça verimli geçen görüşmeler sayesinde küme üyelerinin yabancı hasta sayılarını kısa sürede artıracağına inanıyorum” dedi.