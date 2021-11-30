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Antalya turizmde Akdeniz’e kıyısı olan rakiplerini geride bıraktı

Antalya, yeni tip korona virüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60’dan fazla ülkeden turist çekti. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ‘sağlıklı turizmin’ adresi olan Antalya, bu yıl Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti misafir eden şehir oldu. Türkiye ise 3 milyon 600 bin 759 Rus turist giriş sayısı ile lider konumunda. Öte yandan, 2022 yılında Antalya’da fuar sektörü de hareketlenecek. ANFAŞ’ta düzenlenecek fuarlara 70’in üzerinde ülkeden 50 bin ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor.

ANTALYA 30.11.2021, 13:48
Antalya turizmde Akdeniz’e kıyısı olan rakiplerini geride bıraktı

Antalya, yeni tip korona virüse rağmen seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasıyla Rusya başta olmak üzere Ukrayna, Almanya, Polonya, Kazakistan, Romanya, Hollanda, İngiltere gibi 60’dan fazla ülkeden turist çekti. Güvenli Turizm Sertifika Programı ile ‘sağlıklı turizmin’ adresi olan Antalya, bu yıl Akdeniz çanağındaki yabancı rakiplerine göre en fazla turisti misafir eden şehir oldu. Türkiye ise 3 milyon 600 bin 759 Rus turist giriş sayısı ile lider konumunda. Öte yandan, 2022 yılında Antalya’da fuar sektörü de hareketlenecek. ANFAŞ’ta düzenlenecek fuarlara 70’in üzerinde ülkeden 50 bin ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor.

“Antalya Dünya lideri olma yolunda”

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Başkanı Ülkay Atmaca da kente turist gelmeye devam ettiğini söyledi. Geçen yıldan daha iyi bir kış sezonu geçirmeyi planladıklarını vurgulayan Atmaca, 2022 rezervasyonlarının da şu anda iyi gittiğini bildirdi.

“Türkiye, lider konumunda”

Rusya Federasyonu FSB Sınır Servisi, 2021 yılının dörtte üçü için Rus vatandaşlarının yabancı ülkelere gidişine ilişkin istatistiksel veriler yayınladı. Yayınlanan verilere göre Ocak-Eylül 2021’de Ruslar, Rusya Federasyonu ile ortak kara sınırı olmayan ülkelere 6 milyon 713 bin 133 çıkış yaptı. Türkiye, 3 milyon 600 bin 759 olan giriş sayısı ile 2021 yılının dörtte üçünün sonuçlarında, Rusya’dan giden turist akışında tartışmasız lider oldu. İkinci sırada, Rusya Federasyonu vatandaşlarının 448 bin 736 seyahati ile Güney Kıbrıs yer alıyor. Üçüncü sırada ise 374 bin 18 seyahat ile Birleşik Arap Emirlikleri yer alıyor.

“Turizm sektörü 2022’ye ANFAŞ’ta hazırlanıyor”

18 - 21 Ocak 2022 tarihleri arasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek olan 32. Anfaş Hotel Equipment ve 28. Anfaş Food Product Fuarları turizm sektörünün tüm profesyonellerini bir kez daha ANFAŞ çatısı altında buluşturacak. Konaklama ekipmanlarından, yiyecek ve içecek tedariğine kadar tüm taleplerin karşılık bulduğu Türkiye’nin en büyük HORECA fuarı, bu yıl 70’in üzerinde ülkeden 50 bin ziyaretçiyi ağırlamayı bekliyor.

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