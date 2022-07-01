Antalya TSO ve Bağdat Ticaret Odası arasında işbirliği

Irak ve Türkiye arasındaki ticaretin, Antalya’ya gelecek Iraklı turist sayısının artmasıyla daha da gelişeceğini belirten Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Davut Çetin, “Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umuyorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız protokol her iki kent için de hayırlı olur" dedi.

ATSO Başkanı Davut Çetin, Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri’yi konuk etti. Ziyarette Bağdat Ticaret Odası ve ATSO arasında işbirliği protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine varıldı.

Ziyarette Antalya ve Irak arasındaki ticaretle ilgili bilgi veren Davut Çetin, "Antalya’nın 2021 yılında toplam 2 bin 429 milyar dolarlık ihracatında, Irak’a olan ihracatımız yaklaşık 25 milyon dolar düzeyinde gerçekleşmiş. Aynı dönemde Irak’tan ithalatımız 581,8 bin dolar. Odamıza kayıtlı 5 bin 100 yabancı sermayeli firmanın 72 tanesi Irak sermayeli. Bu firmalar; turizm, inşaat, gayrimenkul, yiyecek içecek hizmetleri gibi alanlarda faaliyet gösteriyor. 2019 yılında Irak’tan Türkiye’ye 1 milyon 374 bin 896 kişi gelirken, Antalya’ya gelen Iraklı sayısı sadece 51 bin 952. Antalya’ya yılda 15-16 milyon turist geldiği düşünüldüğünde bu rakam çok düşük. Bu sayıların artmasıyla iki ülke arasında ticaretin de artacağına inanıyorum. Yurt dışından 30 farklı kentin ticaret ve sanayi odalarıyla işbirliği protokolü imzaladık. Umuyorum Bağdat Ticaret Odası ile yapacağımız protokol her iki kent için de hayırlı olur" dedi.

“Antalya kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim"

Başkan Davut Çetin, Nouri’yi Bağdat’tan bir alım heyetiyle birlikte Antalya’da önümüzdeki aylarda düzenlenecek Growtech Tarım, Otel Ekipmanları ve Food Product Gıda Fuarlarına davet etti.

Bağdat Ticaret Odası Yatırım Bölüm Başkanı Alaa Abdel-Saheb Al-Nouri ise konuşmasında, Türkiye ve Irak arasında yıllık 20 milyar dolar seviyesindeki ticaret hacminin gelecek yıllarda artması için çalışmalar yaptıklarını ifade etti. Bağdat Ticaret Odası’nın 1926’da kurulduğunu ve 480 bin üyesi olduğunu belirten Nouri, "Antalya’ya 6 sene önce gelmiştim. Görevim gereği dünyanın birçok yerinde bulundum, birçok şehir gördüm ama Antalya kadar hızlı gelişen bir şehir görmedim" diye konuştu.

“Kardeş Oda” protokolü imzalanacak

Bağdat’tan Antalya’ya haftada iki uçak seferi olduğunu belirten Nouri, "Odalarımız arasındaki işbirliğinin gelişmesiyle önümüzdeki dönemde Antalya’ya gelen Iraklı tatilci ve yatırımcı sayısı artacaktır" ifadesini kullandı. Nouri, Başkan Davut Çetin’i önümüzdeki 1-10 Kasım tarihinde yapılacak Uluslararası Bağdat Fuarı’na davet ederken, iki başkan önümüzdeki günlerde "Kardeş Oda" protokolü imzalanması konusunda görüş birliğine vardı.