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Antalya SMMM, Vali Yazıcı’ya faaliyetlerini anlattı
ANTALYA VALİSİ ERSİN YAZICI, ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BAŞKANI EMRULLAH TAYFUN ÇAVDAR VE YÖNETİM KURULU ÜYELERİNİ AĞIRLADI.
ANTALYA 02.10.2020, 15:34
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Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Antalya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanı Emrullah Tayfun Çavdar ve Yönetim Kurulu Üyelerini ağırladı.
Başkan Emrullah Tayfun Çavdar, Vali Yazıcı’ya görevinde başarı dileklerini iletti. Antalya’nın içinde bulunduğu sosyal ve ekonomik konuların konuşulduğu ziyarette, kendilerine Antalya SMMM Odasının faaliyetleri ve faaliyet gösteren Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin istatistiki bilgileri ile sorunları bir rapor halinde sunuldu.
Ziyaret, daha verimli çalışma ortamı oluşması için işbirliği ve karşılıklı başarı dilekleri ile son buldu
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