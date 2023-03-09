Antalya Şehir Tiyatrosu’ndan yetişkinler için kukla oyunu

Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyun programına bir yenisini daha ekledi. Antalya Şehir Tiyatrolarının (AŞT) Yetişkin Kukla oyunu “Göçmen” prömiyer yaptı. Evini, umutlarını, geçmişini, hayallerini tek bir bavula sığdırıp yola düşenlerin hikâyesini anlatan oyun izleyenlerin beğenisini topladı.

Türkiye’deki kurumsal tiyatrolar içinde kukla tiyatrosuna sahip tek tiyatro olan Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu “Göçmen” isimli oyunun prömiyerini yaptı. Yıldız Kenter Sahnesi’nde gerçekleşen prömiyere tiyatro severler yoğun ilgi gösterdi.

Kukla tasarımları dikkat çekti

İnsanoğlunun yüzyıllardır bazen daha iyi bir yaşam için, bazen de zorunlu sebeplerden dolayı göç etmesinden yola çıkan oyun, evini, umutlarını, geçmişini, hayallerini tek bir bavula sığdırıp yola düşenlerin hikâyesini anlatıyor. Her göçün yeni bir umut, yeni bir sevinç bazen de yeni bir hüsran olduğunu anlatan oyun, kukla tasarımlarıyla da dikkat çekti.

“Göçmen” bir ilk

Oyun hakkında bilgi veren Göçmen Kukla Oyunu Yazarı ve Yönetmeni Soner Akçay, Türkiye’deki kurumsal tiyatrolar içinde kukla birimine sahip tek şehir tiyatrosunun Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu olduğunu söyledi. “Kuklalarımızı ve her tasarımı kendimiz yapıyoruz” diyen Soner, “Göçmen isimli oyun bizim Antalya Şehir Tiyatrosu kukla birim ekibi ile birlikte hazırladığımız, kuklalarını kendimiz yaptığımız ve her şeyi ile kendimiz var ettiğimiz bir oyunumuz. Antalya Şehir Tiyatrosunda yetişkinler için hazırlanan tek kukla oyunu. Geçmişte kukla oyunlarımız oldu ancak yetişkinlere yönelik yapılan bir kukla oyunu olmadı. Göçmen isimli oyun bu sebeple de bir ilk olma özelliğini taşıyor” dedi.