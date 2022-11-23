Antalya protokolünün Öğretmenler Günü mesajı

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek ve Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Yazıcı mesajında; tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutlayarak, "Bir toplumun nitelik kazanması, bir ülkenin kalkınması, bir devletin güçlenmesi kaliteli bir eğitim sistemi ve bilge öğretmenlerle sağlanır. Çünkü vatanperver, bilinçli, nitelikli, milli ve manevi değerlerimizi özümsemiş, ahlaklı ve çalışkan nesillerin yetiştirilmesi ancak öğretmenlerimizin eliyle olur ve bu genç nesiller de bir milletin geleceğini belirler. Ne mutlu ki bizlere ‘bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum’ inancında olan ve öğretmenliği ‘fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesillerin’ anahtarı olarak gören bir milletin fertleriyiz. Sizlerle birlikte Antalya’mızın en kıymetli varlıkları olan biricik yavrularımız için Antalya’da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) ve Antalya’da Sağlık İçin Spora Teşvik (ASİST) adında çok önemli iki proje başlattık. Çocuklarımızın en başta iyi bir insan olmalarını hedeflerken aynı zamanda milli ve manevi değerlerimizle donatılmış, bilime ve teknolojiye meraklı, okuyan, sorgulayan, araştıran, vatanını ve milletini seven, erken yaştan itibaren sporla tanışıp sporu bir hayat biçimi haline getiren, zararlı alışkanlık ve kötü arkadaşlıklardan uzak duran ve aynı zamanda kişisel gelişim ve sosyal beceri düzeylerini geliştiren bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımıza devam ediyor ve projelerimizin başarıya ulaşması noktasında size sonsuz güveniyoruz. Çünkü şunu çok iyi biliyoruz ki; bizim öğretmenlerimiz istediği zaman her şeyi başarabilir" dedi.

"Başkan Böcek’in mesajı"

Başkan Böcek ise mesajında; öğretmenliğin yalnızca bir meslek olarak değil bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştirmek için gayret ve özveri gösteren tüm öğretmenlere minnettar olduklarını kaydetti.

Öğretmenliğin en saygın, en kutsal mesleklerden birisi olduğunu kaydeden Başkan Böcek, "Öğretmenlerimiz sadece sınıfta ders anlatan değil bize hayatı anlatan ve öğretendir. Bilgi ve tecrübeleriyle geleceğimize yön veren kimselerdir. Öğretmenlerimizi hem çok iyi yetiştirmeli hem çok iyi yaşatmalıyız ki onlar da öğrencilerini iyi yetiştirsin ve geleceğe hazırlayabilsin. ’Gelecek gençlerin, gençlerse öğretmenlerin eseridir’ diyen Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ışığında, fedakarca görev yapan kıymetli öğretmenlerimizin her zaman yanında olacağız. Geçmişte yolumuzu açan bugün de yolumuzu aydınlatmaya devam eden Büyük Önder Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor, beni yetiştiren ve bugünlere gelmeme vesile olan öğretmenlerim başta olmak üzere tüm öğretmenlerimizin ve eğitim camiamızın 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyorum" açıklamasında bulundu.

"Başkan Esen’in mesajı"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yayımladığı mesajında, öğretmenlerin maddi manevi tüm haklarını her zaman koruyacaklarını ifade etti.

Öğretmenlerin bir ülkenin toplum mühendisleri olduğuna değinen Başkan Esen, "Yeni nesiller yetiştiren, topluma ve öğrencilere örnek olan öğretmenlerimizin, aynı zamanda çocuklar üzerinde anne-baba kadar emekleri vardır. Sevgili öğretmenlerim, sizlerin yetiştireceği nesiller ülkenin hangi yöne gideceğini belirleyecektir. Aydın bir gelecek için yaydığınız ışık çok ama çok önemlidir. Aydınlattığınız yolda hak, hukuk, adalet ve demokrasi anlayışı hiç eksik olmasın. Değerli öğretmenlerim, her ne koşulda olursa olsun öğrencilerinizin hiçbirini ayırt etmeden evladınız gibi görüyor ve bilgi birikiminizi onlarla paylaşıyorsunuz. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün de dediği gibi; ’Cumhuriyet sizden; fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür nesiller ister.’ Sizin rehberliğinizde yetişen çağdaş nesiller, bugün ülkemizin birer doktoru, öğretmeni, mimarı, mühendisi ve aydın yüzü oldular. Yetiştirdiğiniz nesiller ülkemizin geleceğini şekillendiriyor ve şekillendirmeye devam ediyor. Sizlere ne kadar teşekkür etsek ve saygı duysak azdır ”ifadelerine yer verdi.