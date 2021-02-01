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Antalya OSB’de spor zamanı

Antalya OSB’ye uluslararası standartlarda kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı saha yapıldı. Başkan Bahar spor kompleksini tüm Antalya’nın hizmetine sunacaklarını belirtip Antalya OSB’yi bilim, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştüreceklerini söyledi.

ANTALYA 01.02.2021, 09:39
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Antalya OSB’de spor zamanı

Antalya OSB’ye uluslararası standartlarda kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı saha yapıldı. Başkan Bahar spor kompleksini tüm Antalya’nın hizmetine sunacaklarını belirtip Antalya OSB’yi bilim, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştüreceklerini söyledi.

Antalya Organize Sanayi Bölgesinin sosyal alanlarına iki yeni tesis daha eklendi. 450 seyirci kapasiteli, uluslararası standartlara sahip kapalı spor salonu ile halı sahanın tüm imalatları tamamlanarak hizmete hazır hale geldi. Antalya OSB Teknik Koleji’nin kampüsüne inşa edilen spor kompleksi, öncelikli olarak burada eğitim gören çocuklara hizmet verecek, eğitim saatlerinin dışındaki zamanlarda da talep eden bölge firmalarının, Antalya’da faaliyet gösteren kulüplerin ve kurum/kuruluşların faydalanması sağlanacak.

Antalya OSB’yi bir bilim, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştürmek istediklerini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Eğitim olmadan bilim, bilim olmadan da teknolojik ilerleme olmaz. Bu süreçlerin her birinde disiplin, işin omurgasıdır. Sporu, temel bilimler kadar önemsiyoruz. Çünkü ‘Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur.’ Teknik kolejimizde disiplini spor ile sağlayacağımız bir düzen, alanının en iyilerinden oluşan bir eğitim kadrosu kuruyoruz. Bizler gençlerimizi geleceğe hazırlama gayesinde değiliz, bizler geleceği şekillendirecek gençler yetiştirmek için bu yola çıktık” dedi.

Entegre projeler

Standart bir spor salonu yapmak yerine, tesise bir tema ve bir misyon yüklediklerini aktaran Başkan Bahar, “Kapalı spor salonumuzun içerisine Türkiye’nin en iyi tırmanma duvarlarından birini entegre ettik. Duvarın tüm planları Akdeniz Üniversitesi akademisyenlerinin önerileri doğrultusunda hazırlandı. Antalya, tırmanma sporu için çok elverişli bir destinasyon. Kolejimizde bu kültürü oluşturup turizmin çeşitlenmesinden tutunda, Antalya’nın bu alanda bir marka olmasına kadar kentimize, sporcularımıza ve gençlerimize ek fayda sağlamayı amaçlıyoruz. Tekil projeler gündemimizde hiç olmadı. Çünkü tekil projeler kişiyi parlatır. Bizler birbirine entegre projeler üreterek Antalya’mız için daha fazla katma değer oluşturup, Antalya’nın yıldızının parlamasını hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Bilim teknoloji ve eğitim merkezi

Kapalı spor salonu, tırmanma duvarı ve halı sahanın öğrencilerin yanı sıra talep eden Bölge firmalarına, spor kulüplerine ve kamu kurum ve kuruluşlarına da hizmet vereceğini söyleyen Bahar, “Antalya OSB’de üretim 7/24 devam eder. Bölgenin üretimdeki dinamikliğini, sosyal hayata da entegre etme gayesindeyiz. Burayı sadece fabrikaların olduğu bir alan olmaktan uzağa taşımak, 7/24 yaşayan bir merkeze dönüştürmek istiyoruz. Teknik Kolejimiz ile birlikte yapımı devam eden Teknoparkımız da bu dönüşüme çok büyük katkılar sağlayacaktır. Spor kompleksimiz, kolejimiz, gündüz bakımevimiz, teknoparkımız, fabrikalarımız, sınır komşumuz Antalya Bilim Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesi ile Antalya OSB’yi bir bilim, teknoloji ve eğitim merkezine dönüştüreceğiz” ifadelerini kullandı.
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