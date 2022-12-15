Antalya OSB’de "Sıfır atık" için yeni yatırım

Karbon salınımı azalacak

Kompost tesisi ile yılda 260 ton organik atığı geri kazandıracaklarını belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, bu sayede gübre kullanımının azalacağını, organik maddenin artarak toprağın zenginleşeceğini ve su tutma kabiliyetini arttırılarak sulama maliyetinin düşürüleceğini söyledi. Kompostun yaratacağı bu etki ile özellikle yaz aylarında yapılan sulamada kullanılacak sudan önemli oranda tasarruf edileceğini aktaran Bahar, “Tankerle sulama yapılan alanlarda sulama maliyetlerini azaltmakla birlikte, taşıtlarda kullanılan motorinden kaynaklı emisyonunda da düşürülmesi, su ve karbon ayak izinin her geçen gün daha fazla önem kazandığı günümüzde, hem kendi hem de etkilediği diğer alanlardaki karbon salınımını azaltacaktır” dedi.

Çöp konteynerlerine atılmayan yemekhane ve çay ocakları atıklarının ayrı toplanmasıyla birlikte Antalya OSB’deki atık miktarının kaynağında azaltılmış olacağını, atık taşıma ve bertaraf maliyetlerinde tasarruf sağlanacağını da dikkat çeken Bahar, “Belediye katı atık düzenli depolama sahalarına giden atık miktarının azalması sonucu depolama sahalarının ömrünün uzaması, taşıma ve bertaraftan kaynaklı karbon salınımının düşürülmesi gibi de birçok dolaylı fayda sağlanmış olacaktır. Bizim kültürümüzde önemli bir yere sahip olan gıda atıklarının çöpe atılmaması hassasiyetini de hatırlamak, hatırlatmak ve değerlerimizi genç nesillere aktarmak istiyoruz. Yapılan her olumlu çalışmanın, kendi alanımız dışında diğer alanlara olan etkisini gözlemliyor ve deneyimleme fırsatı buluyoruz. Bunun farkındalığıyla hareket ettiğimiz Bölgemizde, başlatmış olduğumuz bu çalışmanın ilimize ve tüm ülkemize örnek teşkil etmesini, kompostun toprak iyileştirici olarak şehir peyzaj uygulamalarında, spor sahalarının çevre yeşillendirmelerinde, tarla ve bahçelerde, seracılıkta, eğimli yamaç ve yollarda erozyonu engellemek üzere toprak özelliklerini iyileştirmede, yanmış orman alanlarının iyileştirilmesinde kullanılarak yaygınlaşmasını diliyoruz” şeklinde konuştu.