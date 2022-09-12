Antalya OSB Teknik Koleji’nde ilk ders zili çaldı

Antalya OSB Teknik Koleji’nde 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Yeni dönemin ilk ders zilini, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar çaldı.

Antalya OSB Teknik Koleji’nde çalan ilk ders zili ile 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı başladı. Okul bahçesinde düzenlenen yeni öğretim yılı açılış törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya Organize Sanayi İş İnsanları Derneği (OSİAD), Genç Organize Sanayi Derneği (GOSD), Antalya OSB Eğitim Komisyonu üyeleri, Bölge Yönetim Kurulu Üyeleri, Bölge Müdürü İlhan Metin, veliler ve Bölge sanayicileri katıldı.

İlk ders zili

Öğretmen ve öğrenciler tarafından günün anlam ve önemini belirten konuşmaların yapıldığı tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başladı. Törenin açılış konuşmasını yapan Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, konuşmasının ardından Antalya OSB Eğitim Komisyonu Başkanı Mustafa Gizli, Komisyon Üyeleri Aydın Topuz, Ömer Bacanak, Bölge Müdürü İlhan Metin, OSİAD Başkan Yardımcısı Enis Arın, GOSD Başkanı Ali Başar Ayan, Bölge Müdürü İlhan Metin ve Okul Müdürünü sahneye davet ederek Antalya OSB Teknik Koleji’nin ilk ders zilini birlikte çaldı.

Başkan’dan gelecek garantisi

Başkan Ali Bahar, konuşmasının büyük bir bölümünü öğrenci velilerine ayırdı. Özellikle bu yıl okula yeni başlayan öğrencilerin velilerine hitap eden Başkan Bahar, “Değerli veliler, artık biz bir aileyiz. Öğrencilerimizin bu ailenin en değerli bireyleri, sizlerin de en önemli fertlerinden biri olduğunu zamanla çok daha iyi anlayacaksınız. Bizler okulumuzda sadece öğrencilerimizi eğitmeyeceğiz, sizler bu eğitim en önemli paydaşlarından biri olacaksınız. Bu okul sadece öğrencilerin değil, öğretmenlerin de ailelerin de öğrendiği, eğitildiği bir okuldur. Burası Türkiye’nin en iyi teknik kolejidir; göreceksiniz, evlatlarınız bu okuldan mezun olduğunda iş bulma kaygısı yaşamayacak, iddia ediyorum tüm Türkiye tarafından kapışılacaklar. Hep birlikte çok iyi çocuklar yetiştireceğiz” dedi. Öğrencilerden en az bir yabancı dil öğrenmeden mezun olmayacaklarına dair söz isteyen Bahar, “Sizleri en az bir yabancı dil bilmeden, işinin ehli olmadan mezun etmeyeceğiz. Organize sanayimize, ailemize hoş geldiniz” şeklinde konuştu.