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Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri fidan dikti

Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bölgeye fidan dikti.

ANTALYA 11.11.2021, 13:15
Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri fidan dikti

Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Bölgeye fidan dikti.

Daha yeşil bir Türkiye için başlatılan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Antalya Organize Sanayi Bölgesine 500 fidan dikildi. Bölgenin birinci kısım alanında bulunan korulukta gerçekleştiren ağaç dikim törenine Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, Antalya OSB Eğitim Komisyonu Üyeleri Ömer Bacanak, Fatin Tapcı, Bölge Müdürü İlhan Metin, Antalya OSB Teknik Koleji öğrenci ve öğretmenleri katıldı. Törene katılanlar, 75 adet fıstık çamı fidanının toprakla buluşmasını sağlarken, geri kalan fidanlar, Antalya OSB Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince Bölgenin muhtelif alanlarına dikildi.

“Doğaya saygı”

Bölge yönetiminin en büyük hassasiyetinin doğanın korunması olduğunu belirten Başkan Bahar, bu hassasiyetin gençlere de sirayet etmesi için bu yılki ağaç dikme etkinliğini Antalya OSB Teknik Koleji öğrencileri ile birlikte gerçekleştirdiklerini söyledi. Manavgat’ta meydana gelen yangın felaketinde kaybedilen ormanlık alanların ve ağaçların yeniden doğaya kazandırılması ve gelecek nesillere daha yeşil bir şehir bırakabilmesi için tüm Antalyalıları en az bir fidan dikmeye davet eden Başkan Ali Bahar, “Her ağaç bir candır, her canlıya bir nefestir. Tarihin en büyük yangın felaketini yaşamış bir şehir olarak, kaybettiğimiz canları yerine koymak gibi hayati bir sorumluluğumuz bulunmaktadır. Milli Ağaçlandırma Günü gibi çok önemli bir amaca hizmet eden bu anlamlı günde tüm Antalyalıların ya kendisi ya da sevdiği bir yakını için fidan dikmesi, geleceğimiz adına çok büyük bir kazanım olacaktır” dedi.

“500 yeni fidan”

Türkiye’nin en çevreci ve en yeşil organize sanayi bölgesi olma unvanını korumak ve daha da geliştirmek için ekiplerin 7/24 sahada olduğunu belirten Başkan Bahar, “Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze bağlı ekipler, yılın 365 günü sahadadır ve Bölgemizin daha da yeşil olması için büyük bir özveri ile çalışmalarını sürdürmektedir. Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında, Bölgemize 500 fidan daha dikip, Türkiye’nin en yeşil ve en çevreci organize sanayi bölgesi olma iddiamızı sürdürüyoruz. Göreve geldiğimiz 2015 yılından bu yana yaklaşık 13 bin ağaç fidanın toprakla buluşmasına vesile olup Bölgemizdeki toplam ağaç sayısını 40 bin dolayına çıkardık. Bölge Müdürlüğü serasında yılda 300 bine yakın mevsimlik çiçek üretip sanayicilerimize ücretsiz olarak dağıtarak onların çevreye olan duyarlılıklarını da artırıyoruz. Stoklarımızda bulunan çiçek ve bitkileri mevsim şartlarına bağlı olarak toprakla buluşturacağız. Hedefimiz, fabrikalardan ziyade ağaç ve çiçeklerin ön planda olduğu, yemyeşil bitki örtüsü kaplı, çevre harikası bir OSB’dir” şeklinde konuştu.

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